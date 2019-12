El Festival Internacional Madrid en Danza protagoniza la agenda cultural de la Comunidad de Madrid del puente

El Festival Internacional Madrid en Danza, organizado por la Comunidad de Madrid, ha vuelto a los escenarios de la región hasta el próximo 29 de diciembre, por lo que se convierte en el protagonista de la agenda cultural del puente de diciembre.

Esta 34 edición contará con un total de 16 espectáculos de 11 nacionalidades. El acento internacional de Madrid en Danza lo pondrán nombres de la talla de la Dresden Frankfurt Dance Company, Jacopo Godani, Wayne McGregor Company, Scapino Ballet Rotterdam, la israelí Batsheva Dance Company y la italiana imPerfect Dancers Company.

El festival también pondrá su foco en algunos de los creadores y compañías con más proyección de la escena española, además de en los nuevos talentos emergentes que buscan innovar a través de su arte, como son Cristian Lozano, Gustavo Ramírez, Patricia Guerrero, Sara Calero, Sara Cano o Manuel Reyes, entre otros.

La programación del festival se completa con las propuestas de la compañía La Venidera, Dani Pannullo y la 'Gala Europa 2019: nuevos bailarines, nuevos coreógrafos' que pondrá el foco sobre la actualidad del ballet contemporáneo europeo y su futuro.

El viernes 6 de diciembre, los Teatros del Canal acogerán, dentro de la programación del festival, 'Autobiography', de Company Wayne McGregor, a las 20.30 horas -Sala Roja-, que contará con una segunda función el sábado 7 de diciembre.

La propuesta teatral de los Teatros del Canal para el viernes es 'Las cosas que sé que son verdad', de Julián Fuentes Reta y Octubre Producciones (hasta el 15 de diciembre de martes a sábado a las 20.00 horas y domingo a las 18.30 horas en la Sala Verde), que sitúa los mecanismos familiares en el centro de su eje argumental.

En Alcalá de Henares, el Corral de Comedias acogerá el viernes y el sábado -20.30 horas- 'Una habitación para soñar (II): Decamerón', una adaptación de la célebre creación de Giovanni Boccaccio en versión y dirección de Josete Corral y producción de Vida Cantina, seleccionada dentro de un proyecto de residencias para jóvenes artistas.

El sábado, el Festival Internacional Madrid en Danza lleva al Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo de El Escorial el espectáculo 'Trecandís, pasiones de Gaudí', donde Cristian Lozano ofrece su visión personal de la vida y de la obra del extraordinario arquitecto, utilizando el lenguaje del flamenco y de la danza estilizada y contemporánea -19.30 horas-.

Los Teatros del Canal contarán con 'Doña Rosita, anotada', una versión libre de Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores de Federico García Lorca, de Pablo Remón y La Abducción (desde el 7 hasta el 29 de diciembre de martes a sábado a las 19.00 horas, y domingo a las 18.00 horas en la Sala Negra).

En el Centro Cultural de la Comunidad de Madrid Paco Rabal se podrá disfrutar de 'Mujeres del soul', con The Clams -20.00 horas-, un homenaje a las mujeres que han tenido un papel fundamental en la historia de la música, en un recorrido cronológico que arranca en los años 20 y llega hasta el momento actual, destacando artistas de fama mundial de la talla de Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nina Simone, Tina Turner, Aretha Franklin, Ami Winehouse o Adele.

Asimismo, en el Centro Comarcal de humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte de la Comunidad de Madrid, en La Cabrera, Noa Lur, premiada como una de las mejores voces en Nomme Jazz International Youth Competition, ofrecerá el espectáculo 'Troublemaker', que ha girado por los festivales más prestigiosos de España y Europa.

En el Teatro de La Abadía se puede ver 'Próximo', de Claudio Tolcachir y Timbre 4, que estará en cartel hasta el 22 de diciembre, con funciones de martes a sábado, a las 20.30 horas, y domingo, a 19.30 horas.

El domingo 8 de diciembre, el Festival Internacional Madrid en Danza ofrece en los Teatros del Canal 'CARMEN.maquia' de Titoyaya Dansa, una versión contemporánea del clásico Carmen -19.30 horas en la Sala Roja-.

CARMELO GÓMEZ REDESCUBRE A LORCA

Carmelo Gómez redescubre a Federico García Lorca en el espectáculo 'A vueltas con Lorca', que recala el domingo -18.30 horas- en el Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, con el piano de Gorka Pastor.

El Centro Comarcal de humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte de la Comunidad de Madrid, en La Cabrera, ofrecerá -12.00 horas- 'Los colores de la música', de la Compañía Carlos Bianchinni, un proyecto interdisciplinar en el que música e imagen ponen palabras a los sentimientos.

A las propuestas de artes escénicas se suman las exposiciones de fotografía 'Francesca Woodman. Ser un ángel / On being an angel' (hasta el 5 de enero en Fundación Canal) y 'José Antonio Carrera. En medio del tiempo' (hasta el 26 de enero en la Sala Canal de Isabel II).

La primera de ellas se trata de un exposición monográfica que reúne más de 100 fotografías y seis cortometrajes de Francesca Woodman, fotógrafa excéntrica, introvertida y carismática, obsesionada con su imagen y con la búsqueda del yo.

La segunda es un recorrido por las fotografías tomadas por José Antonio Carrera en la ciudad de Nueva York, entre 1996 y 2004, que configuran todo un retrato personal y emocional de Manhattan y los habitantes de la Gran Manzana.

La Sala de Arte Joven presenta la XXX edición de los Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid, con los trabajos de los artistas seleccionados en la última edición de esta convocatoria pública, que concede ayudas a la producción y difusión de sus obras a nueve creadores menores de 35 años residentes en la región.

El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, en Móstoles, ofrece la exposición 'Ana Laura Aláez. Todos los conciertos, todas las noches, todo vacío', que muestra los últimos trabajos de la artista, en diálogo con otros del inicio de su trayectoria, e indaga en sus principales temas de trabajo, como la noche como material, la identidad como conflicto y la impostura como posibilidad.

La Sala Alcalá 31 exhibe 'Juan Carlos Bracho. Arquitectura y Yo', un conjunto de trabajos realizados por Juan Carlos Bracho entre 2003 y 2018, que abordan las relaciones con la arquitectura.

El Museo Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares, acoge una exposición temporal que reúne el trabajo fotográfico de José Manuel Navia, concretamente el personal homenaje que realizó al escritor Miguel de Cervantes.