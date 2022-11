El festival In-Edit logra récord de más de 33.000 espectadores en 20 edición

El festival de documentales musicales In-Edit de Barcelona cierra hoy su vigésima edición con un récord histórico de público, al registrar la asistencia de unos 33.000 espectadores en las salas del certamen, a falta de contabilizar los de la última jornada, ha informado la organización.

El jurado internacional de In-Edit, formado por Estrella Araiza - directora general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (México) (FICG) y de la Cineteca FICG-, el director Julien Temple y el músico Matthew Herbert han decidido otorgar el Premio al Mejor Documental Musical Internacional a "Look at Me: XXXTentacion", de la cineasta y activista estadounidense Sabaah Folayan.

Aunque el jurado ha considerado que todas las películas nominadas tratan sobre personas y músicas fascinantes, "ninguna de ellas es tan emocionalmente interesante, verdaderamente educativa, cruda e impactante como 'Look at Me', una película maravillosa sobre la breve y convulsa vida de la estrella del rap conocida como XXXTentacion, así como sobre la cultura y las relaciones personales que lo moldearon".

Por su parte, el jurado nacional, compuesto por el músico y productor Alizzz, Luis Enrique Parés -cineasta, teórico, divulgador y director artístico de Cineteca Madrid- y la actriz Nathalie Poza, han decidido que "Sonic Fantasy", de Marcos Cabotá, es el Mejor Documental Musical Nacional de esta edición de In-Edit.

El jurado nacional ha premiado a "Sonic Fantasy" por "mostrar la cara desconocida de una obra que todos admiranos, mostrándonos los viejos trucos del amor al oficio, con una narrativa sencilla, inteligente, efectiva, pero brillante técnicamente".

Además, el jurado ha decidido otorgar una mención especial para "El Káiser de la Atlántida", de Sebastián Alfie, por mostrar cómo nunca se pierde el viejo sueño de que el arte nos haga mejores en cualquier circunstancia, y por cómo consigue volver a poner de actualidad traumas que no podemos volver a repetir".

El Premio al Mejor Corto Documental Musical ha sido para "Dear Michael", de Joan Bover, por la originalidad en la forma, uniendo elementos de animación y humor con recuerdos personales y memorabilia. Todo un recorrido por la época de la cultura pop y de uno de sus iconos, Michael Jackson".

Sinéad O'Connor, Courtney Barnett, Omara Portuondo, Els Surfing Sirles, Coque Malla y Joaquín Sabina han sido algunos de los protagonistas de los documentales que se han podido ver en los Aribau Multicines de Barcelona desde el pasado 27 de octubre hasta este domingo. EFE.

