El festival Fancine de Málaga lanza un alegato ecologista en su 32 edición

El Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Fancine) se centrará en su trigésimo segunda edición, que se celebrará del 9 al 17 de noviembre, en la defensa del medio ambiente, con más de ochenta títulos del género y numerosas actividades paralelas.

La ceremonia de inauguración será conducida por el rapero y creador de contenidos Spok Sponha y culminará con la proyección de la película "The visitor from the future", mientras que la clausura será presentada por Paco Clavel y contará con la presentación de la cinta "Fumer fait tousser", ha anunciado este jueves el certamen.

Entre los 83 títulos del festival hay doce estrenos y quince "óperas primas", y en la sección oficial habrá tres películas españolas, de Jaume Balagueró ("Venus"), Paul Urkijo ("Irati") y Carlos Vermut ("Mantícora"), que competirán con las de directores internacionales como Park Chan-wook, Neil Marshall, Peter Strickland o Quentin Dupieux.

Otras secciones habituales son Ánima Zone, Horror Zone, la Sección Informativa, el ciclo de Cine Asia o el dedicado al motivo central de este año, el medio ambiente, además del apartado del Fantástico en Familia.

Entre los invitados que visitarán Málaga figuran el director Alberto Vázquez, que hablará sobre "Unicorn Wars", la china Cao Jinling ("Anima"), el italiano Alberto Mascia ("Hypersleep"), Diego López ("Rec: terror sin pausa"), Ángeles Huerta ("Cuerpo Abierto"), el colectivo Samcreta ("Olimpo: Andalucía") o Ignacio Nacho ("Isósceles").