Festival de Cine Italiano marcado por películas sobre migración, medioambiente y juventud

La 16 edición del Festival de Cine Italiano de Madrid está marcada por películas en las que la preocupación por el medioambiente, los problemas de la juventud y la migración atraen el máximo interés de los cineastas, de 'Yo capitán', de Matteo Garrone, a 'Patagonia', del veinteañero Simone Bozzelli.

Una selección que, en opinión de la directora del certamen, María Luisa Pappalardo, demuestra la vitalidad de una muestra que "busca consolidarse tras el parón de la pandemia, con títulos de calidad, y directores consagrados junto a nuevos talentos".

"Llegamos casi a la mayoría de edad con una personalidad fuerte y muy bien definida", afirma Pappalardo, que destaca, "en general, un gran protagonismo de la juventud y las dificultades para relacionarse con el mundo adulto", en las películas seleccionadas.

El premio del festival al mejor largometraje lo da el público

El festival, que llegará hasta el próximo jueves, 30 de noviembre, se celebra en esta ocasión en formato mixto, ya que al tradicional escenario del Cine Paz MK2 de Madrid se sumará la opción 'on line' para una serie de documentales con la que se internacionaliza la muestra.

Tras la entrega la noche de este jueves del premio del festival al cineasta Matteo Garrone, que proyectará fuera de concurso su película 'Yo capitán', este viernes en el cine Paz, de entrada gratuita con reserva previa, optan al premio al mejor largometraje, que elige el público entre seis.

Se trata de 'Adagio', de Stefano Sollima; 'La guerra del Tiburtino III', de Luna Gualano; 'Mi fanno male i capelli', de Roberta Torre; 'Palazzina Laf', de Michele Riondino, aún sin estrenar en Italia; 'Patagonia', de Simone Bozzelli, y 'Il più bel secolo della mia vita', de Alessandro Bardani.

Documentales y cortometrajes a concurso

Las siete películas que podrán ganar el premio al mejor documental son 'Il tocco di piero', de Massimo Martella; 'Jeff Koons. A private portrait', del 'viejo conocido' del festival Pappi Corsicato; 'Kripton', de Francesco Munzi; 'L'Avamposto', de Edoardo Morabito; 'Le mie poesie non cambieranno il mondo', de Annalena Benini y Francesco Piccolo; y 'Laggiù qualcuno mi ama', de Mario Martone.

Fuera de concurso se proyectará el experimento 'Prócida', que firma Prócida Film Atelier 2022, un grupo de doce jóvenes que se reunieron en la isla de Prócida en el taller de Cinema del Reale, dirigido por Leonardo Di Costanzo, algunos de los cuales no habían usado nunca una cámara de vídeo.

Una película experimental y rejuvenecedora que "nace del deseo de hablar de la isla y de la voluntad de preguntarse sobre la forma y el deseo de hacer cine", explica la directora del festival.

Asimismo, el festival concede un premio al mejor cortometraje, que este año se decidirá entre '48 gradi', de Andrea Di Iorio; 'Foto di gruppo', de Tommaso Frangini; 'Mi pequeno chet baker', de Mauro Dìez Concari; 'Tilipirche', de Francesco Piras; 'We should all be futurists', de la jovencísima Angela Norelli, premiada en el último Festival de Venecia; 'Welcome to paradise', de Leonardo Di Costanzo; y 'Z.O.', de Loris Giuseppe Nese.

En este festival, cuya programación completa se puede consultar en la página https://www.festivaldecineitalianodemadrid.com, todas las proyecciones son gratuitas.