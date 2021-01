El Festival de Cannes 2021 se retrasa hasta julio

La organización del Festival de Cannes ha decidido retrasar la celebración de la 74ª edición del certamen debido a la expansión de la pandemia del coronavirus. El certamen, cuyas fechas estaban previstas entre el 11 al 22 de mayo, finalmente se celebrará entre el 6 y el 17 de julio.

Ha sido el propio festival el que ha anunciado el cambio de fechas en redes sociales. A finales de este mes era cuando la entidad tenía que determinar si mantenía sus fechas para mayo o, por el contrario, se movía a verano.

La situación de la pandemia, tanto en Francia como en el resto del mundo, ha forzado a la organización a trasladar Cannes a la temporada estival, celebrándose justo después de los Cannes Lions, previstos para tener lugar entre el 21 al 25 de junio.

Este retraso ya estaba previsto por la administración del festival. Según informó Variety a finales de la semana pasada, se avisó al Sindicato de Hoteles y Balnearios de Cannes que, muy probablemente, el certamen iba a trasladarse a julio.

74th FESTIVAL DE CANNES: CHANGE OF DATES

Initially scheduled from 11 to 22 May 2021, the Festival de Cannes will now take place from Tuesday 6 to Saturday 17 July 2021. #Cannes2021