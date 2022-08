Fallece Rafa Fernández Callejo, cofundador de la banda Tam Tam Go!: "Que la tierra te acompañe"

Rafa F. Callejo, quien fuese uno de los cofundadores de la banda extremeña Tam Tam Go! junto a los hermanos Nacho y Javier Campillo y Javier Ortiz, ha fallecido a los 65 años por causas que no han trascendido, según han confirmado en redes este jueves los que fueran sus compañeros.

"Querido Rafa, la primera canción que aprendí a tocar en la guitarra del tirón fue 'Blackbird' y fue gracias a ti, porque tú la tocabas como los ángeles y mejor que el mismísimo Paul McCartney, ahí empezó todo. Eso me dio una libertad que siempre te agradeceré mientras viva", ha indicado en su perfil de Facebook el que fuera cantante de la formación.

Las palabras de Nacho Campillo se unen a las de su hermano Javier, que también ha acudido a las redes sociales para dejar un recuerdo. "Querido Rafa, que la tierra te acompañe...", ha escrito en su perfil de Twitter ante una noticia que, según ha reconocido en su publicación, les ha cogido "por sorpresa".





Callejo llevaba oficialmente fuera de Tam Tam Go! desde 1994 dedicado a su otra faceta como farmacéutico y docente en el ámbito sanitario, pero fue uno de los miembros originales de este grupo que tuvo su simiente tras cruzarse sus integrantes en varias formaciones musicales de Badajoz en los años 70 y que germinó definitivamente en Madrid en 1987.

Tras "Spanish Shuffle" (1988) y "Spanish Romance" (1989), en los que eran más patentes las influencias anglófilas de los hermanos Campillo, Tam Tam Go! experimentó un gran salto de popularidad con la publicación en 1990 de su álbum "Espaldas mojadas", íntegramente en castellano.

Precisamente Callejo intervino en la composición del éxito que dio título a aquel trabajo, así como en otros sencillos de calado de la banda como "Manuel Raquel".

Después de la extensa gira que siguió aquel momento álgido de popularidad, el grupo se tomó un descanso de la actividad musical que se convirtió en definitivo para él. "Vida y color", editado en 1992, fue el último álbum en el que intervino de manera oficial.