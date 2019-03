Fallece a los 81 años el señor Galindo de "Crónicas Marcianas"

El actor Martí Galindo i Girol, conocido por el personaje de señor Galindo en "Crónicas Marcianas", ha fallecido a los 81 años, según ha anunciado en su cuenta de Twitter Josep M. Mainat, uno de los miembros de la productora Gestmusic de la que salió el exitoso programa de televisión que presentó Javier Sardà.

El señor Galindo, de cuya apariencia física sobresalía su pequeña estatura y su traje de corte clásico, saltó a la fama a partir de septiembre de 1997 de la mano de Javier Sardá y sus "Crónicas marcianas" un programa en el que participó hasta su sexta temporada, dos años antes del final de sus emisiones en 2005.

En su tuit, Josep Mainat subraya que la fallecido "una gran persona que he estimado durante muchos años. Será difícil de olvidar".

A través de su cuenta de Instagram, la humorista Paz Padilla, con la que trabajó el señor Galindo en "Crónicas Marcianas", expresa su tristeza por su pérdida y afirma: "Era una de las personas más grand es que he conocido, muy buen compañero, cariñoso, una persona como pocas hay, hizo mi trabajo muy fácil, no te olvidaré, no te olvidaremos #cronicasmarcianas, todos te queríamos. Bon viatge amic, et recordaré sempre".

Carlos Latre, también compañero del actor barcelonés en "Crónicas marcianas", le despide a través de Twitter: "Se nos fue mi querido Martí Galindo. El mítico Señor Galindo!!! . Siempre me trató con afecto y cariño. Compartimos buenos momentos de TV!!! Q suene la mejor música clásica(q adoraba...) para decirle adiós con la mejor de las sonrisas... :).

El 22 de julio de 2005, Javier Sardá despidió el exitoso programa nocturno después de ocho años de emisiones en Telecinco, entre cuyos colaboradores iniciales figuraban junto al propio Galindo Manuel Fuentes y Mariano Mariano, a quienes después se sumarían profesionales como Juan Carlos Ortega y Boris Izaguirre.

Otros trabajos televisivos del señor Galindo, que además de actor era regidor, se centraron en el programa "Planeta Imaginario" de TVE, en la década de los ochenta.

Martí Galindo obtuvo en 1998 un TP de Oro como mejor Personaje Revelación de la televisión.