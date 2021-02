EUSKADI.-Un recital de la soprano Lisette Oropesa inaugura el sábado el ciclo 'Abao On Stage', que ofrece 6 conciertos en Bilbao

Las representaciones se ofrecerán de febrero a mayo en el Euskalduna y en la Sociedad Filarmónica por precios que van de 15 a 60 euros

Un recital de la soprano americana Lisette Oropesa, el primero que ofrece en el Estado, inaugurará este sábado el ciclo 'Abao on Stage' de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, que ofrecerá un total de seis representaciones en el Palacio Euskalduna y en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, por precios que van desde los 15 a los 60 euros.

La ABAO ha indicado, en un comunicado, que el ciclo, patrocinado por la Fundación BBVA, arrancará este sábado 6 de febrero a las 19.00 horas en el Palacio Euskalduna, con la presencia de la soprano Lisette Oropesa, aclamada en los teatros más importantes del panorama lírico internacional, según han destacado .

La iniciativa es una propuesta artística de "primera magnitud", con la que la Asociación Bilbaína apuesta por seguir disfrutando de la ópera en vivo y en directo, respetando todas las restricciones de aforo y recomendaciones sanitarias vigentes derivadas de la pandemia por covid-19.

El ciclo 'Abao on Stage' integra seis recitales con renombradas figuras de la lírica, con representaciones en el Euskalduna Bilbao y en la Sociedad Filarmónica de Bilbao y el programa se desarrollará entre los meses de febrero a mayo.

La soprano americana, acompañada por el maestro vasco Rubén Fernández Aguirre al piano, realizará un recorrido por arias conocidas del repertorio italiano y francés.

PROGRAMA

En la primera parte del recital, Lisette Oropesa interpretará "La stella" y "La primavera" de Saverio Mercadante y seguidamente pondrá voz a "Se a le d'intorno scherz" y "L'amante spagnuolo" de Gaetano Donizetti.

A continuación le llegará el turno a "Diddone Abbandonata: Vedi quanto adoro ancora ingrato" de Franz Schubert, para que posteriormente Rubén Fernández Aguirre interprete a piano la "XV improvisation: Hommage à Édif Piaf" de Francis Poulenc. La primera parte concluirá con la soprano interpretando "Adieu de l'hôtesse árabe" y "Ouvre ton coeur" de Georges Bizet.

La segunda parte dará comienzo con la soprano americana cantando el aria "Non si da follia maggiore" de la ópera Il turco in Italia de Gioacchino Donizetti. Posteriormente sonará el aria "Oh se una volta sola Ah! non credeaAh! non giunge" de La sonnambula de Vincenzo Bellini.

Tomará el relevo el maestro Rubén Fernández Aguirre para tocar la "Obertura" de L'isolata disabitada de Manuel García. El punto final lo ponen las interpretaciones de "Adieu, notre petite table" de la ópera Manon de Jules Massenet y el aria "O beau pays" de la obra Les Huguenots de Giacomo Meyerbeer.

VENTA DE LOCALIDADES

Las localidades para el recital pueden adquirirse por precios que van desde los 15 euros para los jóvenes Gazteam Abao, los 20 y 40 de los socios de Abao, según sean joven y adulto respectivamente, y los 30 y 60 euros de precio de venta al público joven hasta 30 años y adulto.

Estas entradas pueden ser adquiridas en las oficinas de la Abao o bien a través de la página web abao.org o en el número de teléfono 944 355 100.

FUNDACIÓN BBVA

La Fundación BBVA, cuyo rasgo diferencial es el impulso al conocimiento tanto científico como cultural, articula su programa de Música como "un recorrido completo por las distintas formas en que la sociedad puede beneficiarse y disfrutar de esta manifestación artística".

De este modo, promueve la creación de obra nueva con encargos de composición y hace posible su preservación y difusión por medio de grabaciones en colaboración con sellos e intérpretes de primera línea.

Del mismo modo, fomenta la música en directo a través de ciclos de conciertos que, de forma gratuita, ponen al alcance del público ensembles y solistas de referencia en el repertorio contemporáneo.

Además, organiza ciclos de conferencias y edita publicaciones, organiza simposios especializados sobre gestión de orquestas, colabora con formaciones musicales y teatros de todo el país y reconoce la excelencia a través del Premio Fronteras del Conocimiento en Música y Ópera y el Premio de Composición AEOS-Fundación BBVA, en colaboración con la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas.