Un estudio asegura que los vikingos llegaron a América 470 años antes que Cristóbal Colón

Los vikingos recorrieron a lo largo de su historia grandes distancias en sus emblemáticos barcos, pero la fecha en la que protagonizaron su primera aventura transatlántica no estaba del todo clara. Ahora, un equipo de científicos ha constatado que estos europeos ya estaban funcionando por el continente americano en el año 1021.

Esta fecha marca, hasta ahora, el momento más antiguo conocido en el que se cruzó el Océano Atlántico. Cristóbal Colón, por lo tanto, no fue el primer europeo en llegar a América, según señala la Universidad de Groninga (Países Bajos), responsable de este trabajo que publica la revista Nature. El centro explica que los vikingos recorrieron grandes distancias hacia el oeste y que establecieron asentamientos en Islandia, Groenlandia y, finalmente, en Terranova, la actual Canadá.

En este trabajo, los científicos, encabezados por Margot Kuitems, demuestran que los europeos estaban presentes en el continente americano hace mil años. El equipo ha sacado sus conclusiones gracias a la datación por radiocarbono de objetos de madera descubiertos en un yacimiento arqueológico de Terranova. Podría ser el primer registro conocido de seres humanos que cruzaron de Europa a América.

En concreto, analizaron tres trozos de madera, procedentes de tres árboles diferentes, que, según los científicos, procedían de contextos arqueológicos atribuibles a los vikingos. "Cada una de ellos presentaba claras evidencias de corte y rebanado con cuchillas de metal, un material que no producía la población indígena", señala el comunicado de la Universidad de Groninga.

La fecha exacta, el año 1021, se pudo determinar porque en el año 992 se produjo una enorme tormenta solar que provocó una clara señal de radiocarbono en los anillos de los árboles del año siguiente. "El aumento de la producción de radiocarbono que se produjo entre 992 y 993 se ha detectado en los registros de anillos de árboles de todo el mundo", afirma Michael Dee, director de la investigación.

El número de expediciones vikingas a América y la duración de su estancia sobre el Atlántico siguen siendo desconocidas. Todos los datos actuales sugieren que este empeño fue de corta duración y es probable que el legado cultural y ecológico de esta primera actividad europea en las Américas haya sido pequeño.

¿Qué supone este hallazgo? ¿Es relevante a nivel histórico?

Según señala a la Cadena COPE el historiador Emilio Sáenz Francés, “esto puede suponer un hito en cuanto a las técnicas de navegación, que aún hoy se estudia y se analiza entre la fascinación. Por sus logros y por la sorpresa porque se dieron en sociedades cuya organización distaba mucho de responder a lo que eran las monarquías del continente europeo”.

Más allá del hito que supuso la llegada de los vikingos, y su destreza en los mares, el divulgador histórico Javier Santamarta del Pozo destaca el viaje de vuelta que sí llevó a cabo, en su caso, Colón. “El regreso es lo que hace efectivo el descubrimiento. Una tierra se puede descubrir, pero, si no se da a conocer a nadie, no se puede atribuir como tal. Que los vikingos llegaran 500 años antes que Colón, ¿por qué no? Pero ¿qué ha cambiado para la humanidad? La humanidad cambia por completo en 1492”, señala el también escritor.

El siguiente hito en los mares, señala Santamarta, sería la primera circunnavegación de la historia, llevada acabo por Juan Sebastián Elcano.