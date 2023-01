Estos son los nominados a los Óscars 2023

Ya conocemos todos los nominados para la 95ª edición de los Premios Óscar. Los actores Riz Ahmed y Allison Williams han anunciado este martes las películas nominadas para conseguir una estatuilla en una gala, que como es habitual, se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles y la fecha es el 12 de marzo de 2023.

La actriz hispano-cubana, Ana de Armas, ha conseguido la nominación al Óscar en la categoría de mejor actriz por su trabajo en el largometraje 'Blonde'.

La cinta con más nominaciones: 'Todo en todas partes al mismo tiempo' con diez posibles estatuillas, seguidas de la cinta alemana 'Sin novedad en el frente'.





MEJOR PELÍCULA

Sin novedad en el frente

Almas en pena de Inisherin

Avatar: El sentido del agua

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

TÁR

Top Gun Maverick

El triángulo de la tristeza

Ellas hablan





MEJOR DIRECTOR

Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

Todd Field por TÁR

Steven Spielberg por Los Fabelman

Ruben Östlund por El triángulo de la tristeza





MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Brendan Fraser por The Whale

Austin Butler por Elvis

Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin

Paul Mescal en Aftersun

Bill Nighy por Living





MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Cate Blanchett por TÁR

Ana de Armas por Blonde

Andrea Riseborough por To Leslie

Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes

Michelle Williams por Los Fabelman







MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever

Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes

Kerry Condon por Almas en pena de Inisherin

Hong Chau por The Whale (La ballena)

Stephanie Hsu por Todo a la vez en todas partes





MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Todo a la vez en todas partes

Elvis

El viaje a París de la señora Harris

MEJOR GUION ORIGINAL

Almas en pena de Inisherin (Martin McDonagh)

Todo a la vez en todas partes (Daniel Kwan, Daniel Scheinert)

Los Fabelman (Tony Kushner, Steven Spielberg)

TÁR (Todd Field)

El triángulo de la tristeza (Ruben Östlund)





MEJOR GUION ADAPTADO

Ellas hablan (Sarah Polley - basada en el libro de Miriam Toews)

Sin novedad en el frente (Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell - basada en la novela de Erich Maria Remarque)

Living (Kazuo Ishiguro - basada en 'Ikiru' de Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto y Hideo Oguni)

Glass Onion: El misterio de Glass Onion'(Rian Johnson)

Top Gun Maverick (Peter Craig, Justin Marks, Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie - basada en los personajes creados por Jim Cash y Jack Epps Jr.)





MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

Babylon

Elvis

Los Fabelman





MEJOR MONTAJE

TÁR

Top Gun Maverick

Elvis

Almas en pena de Inisherin

Todo a la vez en todas partes





MEJOR FOTOGRAFÍA

Sin novedad en el frente

Bardo

Elvis

El imperio de la luz

Tár





MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Sin novedad en el frente

Argentina, 1985

Close

EO

The Quiet Girl





MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Pinocho de Guillermo del Toro'

'Marcel the Shell with Shoes On'

'El gato con botas: El último deseo'

'El monstruo marino'

'Red'





MEJOR SONIDO

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

Elvis

The Batman

Top Gun Maverick





MEJOR BANDA SONORA

'Sin novedad en el frente'

'Babylon'

'Almas en pena de Inisherin'

'Los Fabelman'

'Todo a la vez en todas partes'





MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

'The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse'

'The Flying Sailor'

'Ice Merchants'

'My year of dicks'

'An ostrich told me the world is fake and I believed it'





MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN REAL

'An Irish Goodbye'

‘Ivalu'

'Le Pupille'

'The Red Suitcase'

'Night Ride'