Esto es lo que va a durar la canción más larga de la historia: No ha terminado

Piensa en la canción que más te guste. La que sea, del estilo que sea. Lo más normal es que tenga una duración de entre tres y cinco minutos, y alguna ya muy larga, se puede ir a los 7 o a los 8 minutos. Más allá de ahí, es una completa locura excepto que se trate de un recopilatorio o una grabación de un concierto en directo. Esa cantidad de minutos, entre tres y cinco, es lo que más suele funcionar.

Por ejemplo, en Rock FM, la canción más larga que ha sonado ha sido el "Echoes" de Pink Floyd, que llega nada más y nada menos a los 23 minutos. Una absoluta locura y algo raro de ver. Pero este tema es tremendamente corto comparado con la canción más larga de la historia. De verdad: es una cosa nunca vista y difícil de comprender. Porque el tema musical más largo de la historia no ha terminado todavía. Como suena.

La canción más larga de la historia dura... ¡siete siglos!

Y es que el tema más longevo jamás visto va a durar 639 años. Y se usa el futuro, porque no ha terminado. Lo hará... en el 2640. En concreto, es la obra para órgano de John Cage titulada 'ORGAN2/ASLSP - As SLow aS Possible' (en español, lo más lento posible). Excepto que seas de un futuro muy lejano, esta pieza se está tocando ahora mismo mientras lees esta noticia.

El contexto es el siguiente. Esta obra musical suena en Halberstadt, una ciudad alemana del estado de Sajonia. John Cage, compositor, decidió iniciar uno de los proyectos artísticos más complejos de la historia. Compuso más de 600 años de sonido... o más bien, ideó una idea para ocomponerla.

Básicamente, se deja una pieza musical de órgano tocando sin fin, y en algunos casos el órgano se pasa años tocando la misma pieza. Cada cierto tiempo y según se estipula, se va cambiando de nota en el órgano para continuar con la pieza musical. Se hace manualmente y se va decidiendo sobre la marcha. Sin embargo, estas notas componen una pieza más general, que dura 71 años.

Los secretos de esta partitura: "Cambian de sonido cada tiempo"

El último cambio de sonido que se ha sucedido ha sido bastante reciente. En concreto, ocurrió el 5 de febrero de 2024, y este año se cumplirán 23 años desde el inicio de la pieza. Empezó el 5 de septiembre de 2001, y en su arranque hubo una pausa de 17 meses para poder comenzar en condiciones.

Y aunque parezca mentira, toda la partitura se compone, "sólo", de 8 páginas. En realidad no es poco, pero sí que es cierto que el tamaño de las notas está muy reducido para poder entrar, además de que toda la pieza se toca de manera muy lenta. Igualmente. estamos hablando de un récord mundial que todavía no está reconocido. como es normal, ya que la canción no ha terminado. Lo que está claro es que es una marca que nadie podrá superar, salvo cosa muy extraña.