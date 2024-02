Esta es la palabra que usa un valenciano cuando se enfada y que no se entiende en el resto de España

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de personas que hablan el valenciano en todo el territorio español es de poco más de un 5,3%, lo que se traduce en casi dos millones y medio de personas. Al margen de estas cifras, otras de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Generalitat arrojan que dentro del territorio de la Comunidad Valenciana, el número de hablantes por encima de los 15 años es casi del 30%.

No obstante, estos últimos datos son una caída sustancial en el numero de valencianopartlantes a principios del siglo XXI, cuando los que dominaban la lengua de manera “perfecta” rozaba el 40% de la población de la comunidad autónoma, al menos los mayores de edad. Pero esa disminución del uso del idioma valenciano no quita que los habitantes de la región no sigan empleando algunas expresiones combinadas con el castellano de manera esporádica.









La palabra que utiliza un valenciano cuando se enfada



Seguro que en algún momento te has encontrado en una situación en la que alguien te ha llevado hasta un punto de estrés o enfado en el que has sentido el impulso de soltarle un improperio. Algunos lo hacen y otros tienen más autocontrol. Un estudio de la Universidad Nebrija recopiló un total de 8.000 insultos y señaló directamente a los dos más empleados por los españoles: o 'gilipollas', o 'cabrón'

No obstante, la cosa cambia dependiendo del territorio en el que nos encontremos y, como antes se mencionaba, uno de esos resquicios de valenciano que queda en la región es precisamente la forma de mandar a paseo a alguien. Si estas con alguien de la Comunidad de Valencia y lo sacas de quicio, lo más probable es que emplee la expresión “fer la mà”, que se traduce a algo así como “vete a la mierda”. De hecho, literalmente “mà” se traduce del valenciano como “mano”, por lo que la traducción exacta es “vete a cascártela”. No obstante, tiene otro uso habitual entre los valencianoparlantes, y es la versión más larga “está a fer la mà” que, en este caso, se traduce a algo así como que algo está “a tomar viento”.









De hecho, no es la única expresión con la que cuentan para ello. La lista se puede ampliar severamente: desde 'fill de puta' a 'borinot', pasando por 'moniato'. Incluso suelen usar 'sanguango', 'bosuso', 'alçarrobo', 'mocós' o 'figona'. Eso sí, dejamos en manos del lector de este artículo y su propia curiosidad el buscar la traducción de todas ellas.





Otras expresiones del valenciano que no se entienden en España



Al margen de malas palabras, los valencianos tienen varias expresiones habituales que no son comunes en el resto de España. Una de ellas es “empastre”, que se emplea habitualmente para describir una situación caótica, un lío, e incluso un destrozo. También es habitual escuchar el término “rosquilleta”, que no deja de ser el conocido como “pan de pipas”, tan popular últimamente en los supermercados.









“Encalar” es otro término bastante común en los colegios de la Comunidad Valenciana. En el argot del recreo, se dice que el que la encala es el que pierde la pelota u otro objeto por haberlo tirado tan alto que llega a un tejado. Y, ¿sabes lo que significa “choparse”? Del verbo chopar, de toda la vida, no hay fallo. En Valencia, cuando nos mojamos mucho, diluvia o sudamos a raudales, no nos empapamos, nos chopamos.