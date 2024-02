Esta es la palabra original del gallego que todos los españoles usan con frecuencia: Descubre qué significa

Hace más de mil años que el castellano y el gallego van de la mano y, desde que se originaran ambos a partir del latín, muchas han sido las palabras que se han prestado de una lengua a otra, pero hay una que destaca más que las otras. No obstante, hay que matizar que, aunque muchos términos del español se piensan que vienen de la lengua de Galicia, en realidad lo hacen del portugués.









No es casualidad esta simbiosis, confusiones y cruces de palabras entre los tres idiomas, dado que entre ellos son los más fáciles de aprender. De hecho, el portugués es la lengua más fácil para los hispanohablantes y, dentro del top 5, también está el gallego, por lo que no es de extrañar que unos usen palabras de otros. De igual manera, y dentro de las lenguas co oficiales, el gallego lo habla el 7% de los habitantes del país, sólo superado por el catalán y, obviamente, el español.





La palabra del gallego que todos los españoles usan



Como hemos mencionado antes, hay palabras del castellano que muchos piensan que su origen etimológico proviene del gallego y, en realidad, son términos portugueses "escondidos". Uno de ellos es la palabra 'caramelo', que proviene del latín calamellus, diminutivo de cal?mus ('caña'), según el lingüista Joan Corominas, como recoge el Insituto Cervantes. Otra es 'mermelada', originario del portugués 'marmelada', que se traduce como "dulce de membrillo". Igual 'vigía', que aunque en realidad viene del latín vigilia, fue filtrado por la lengua lusa como "vigia".









Pero hay un que sí, hay que reconocer no sólo que es una palabra gallega, si no que emplean los españoles con relativa asiduidad, que es la famosa 'morriña'. Según recoge la RAE (Real Academia de la Lengua) su significado es de “tristeza o melancolía, especialmente la nostalgia de la tierra natal”, mientras que la Academia Galega lo define más bien como el “sentimento e estado de ánimo melancólico e depresivo, en particular o causado pola nostalxia da terra”. Seguro que a más de uno le sonará haberla usado en algún momento.

En cualquier caso, lo curioso de todo este lío de idiomas es que, sí, en el portugués esta palabra existe pero, para lo que sospechen que sea un caso similar al de "caramelo" o "mermelada", en el país vecino significa algo muy diferente. 'Morriña' se traduce como "una enfermedad, un tipo de sarna que afecta al ganado, así como un sinónimo coloquial del mal olor". Pero, ¿como llaman los portugueses al sentimiento de 'morriña'? 'Saudade'.









Usar 'morriña' como algo muy diferente



Como ya mencionamos en COPE hace unas semanas, precisamente el 'efecto morriña' no sólo ha llegado a todo el país, si no que en algunos territorios han terminado por 'adaptar' de una forma muy curiosa la palabra. Hay personas que, alguna vez, habrán escuchado a alguien después de una comida copiosa o de un ejercicio físico exigente que también siente “morriña”, tiene sueño o se encuentra, sencillamente, apagado de energías.

No obstante, ¿está bien empleado? Lo cierto es que existe una palabra fonéticamente similar que es la que provoca la confusión, como explica la RAE en redes sociales. En un mensaje publicado en la red social 'X' (antes conocido como Twitter), la Real Academia Española de la Lengua (RAE) respondia a esta cuestión en una de sus 'consultas de la semana'. “¿Es válido usar 'morriña' para la sensación de sopor o somnolencia?”, comenzaba en el tweet. “Con ese sentido, lo normal en español es usar 'modorra'; 'morriña' se define en el 'DLE' como ‘tristeza o melancolía, especialmente la nostalgia de la tierra natal’”.

Consultas de la semana | ¿Es válido usar «morriña» para la sensación de sopor o somnolencia?



Así, zanjaba la polémica y corregía a todos aquellos que emplean de esa forma el término gallego y, recuerda, el correcto es 'modorra'. Así, por los comentarios en la publicación, parece ser un hábito andaluz que, en lugar de emplear la palabra 'modorra', recurren a 'morriña' para decir que les ha entrado sueño después de comer. Al menos así lo confirmación entre los cantantes andaluces Delaossa y Zatu, del grupo SFDK o Crew Cuervos.