Eloy Moreno: "Los bancos son las Celestinas de hoy, los que unen más parejas"

Irene Dalmases

En plena gira por varias ciudades españolas para presentar su última novela, "Cuando era divertido", el castellonense Eloy Moreno se muestra convencido de que con esta historia "tocará" la fibra de muchos de sus lectores, porque aborda el final de un amor, la ruptura de una pareja.

Con más de un millón de ejemplares vendidos de sus anteriores títulos como "El bolígrafo de gel verde" o "Invisible", traducido a una quincena de idiomas y del que se empezará a rodar una serie en 2023, Moreno, en una entrevista con EFE, no rehuye que en esta ocasión se muestra más "terrenal" que en otros libros, con una historia "que todo el mundo ha vivido".

Publicada por Ediciones B, el novelista se adentra en la relación de Alejandro y Alejandra, desde que se conocen y hasta que deciden tomar caminos diferentes, después de unos años de convivencia y un hijo en común, con la particularidad de que a lo largo de la obra los denomina Ale y Ale, sin conocer el lector quién es el que ha desencadenado la ruptura.

"Lo que define esta novela -asevera- es que muestra a una pareja que deja de ser compañera de vida, para ser compañera de piso. Como mucha gente, se trata de dos personas que están juntas por estar, que continúan por rutina e inercia, lo que ya ha provocado que los primeros lectores me hayan dicho que, para bien o para mal, se han sentido identificados".

Moreno, en su relato más personal, aunque advierte que no autobiográfico, sostiene que: "no he contado nada que la gente no sepa, aunque muchos no digan realmente lo que piensan, lo que les pasa".

Advierte de que no se ha basado en ningún conocido o amigo en concreto, sino en muchos casos de personas "que han acabado discutiendo delante de mi, de gente que me comenta que ya no se quiere pero que sigue por la hipoteca".

"Siempre digo -agrega Eloy Moreno- que los bancos son las grandes Celestinas de hoy en día, los que unen más parejas".

En sus primeros contactos en firmas de libros y a través de las redes sociales, ya ha empezado a recibir opiniones y también lo que ha comportado a algunos la lectura del libro.

Moreno, sin dar el nombre, comenta el escrito de una lectora que le confiesa que después de acabar "Cuando era divertido", ella y su pareja, que también lo leyó, se acabaron abrazando, besando y llorando "hasta hacer el amor, después de mucho tiempo".

Esta mujer, le reconoce al novelista, "que todavía queda mucho por recuperar, pero algo se ha movido dentro".

Para Moreno, esto confirma que en ese caso, lo que "quieren es que lo suyo vuelva a ser divertido, porque también tengo escritos que me dicen que el libro les ha servido para reafirmarles en que ya no van a ningún sitio juntos".

En otro caso, una joven de dieciséis años, le informó de que leyó el libro con mucha rabia hacia su padre porque fue quien decidió acabar la relación con su madre y al terminarlo le señaló al escritor que ahora entiende a su progenitor porque "ha visto que lo que pasó es que ambos ya no se querían".

Por otra parte, considera que es una "novela honesta, que acaba como tiene que acabar" y ya imagina lo que puede ocurrir en el futuro en los clubs de lectura, "donde, estoy seguro, saldrá todo lo que los participantes llevan dentro".

Músico frustrado hasta el punto de bromear con que hubiera querido ser una estrella del rock, en este libro vuelve a haber muchas canciones, que se pueden descargar de un enlace QR, como "Al respirar" de Vetusta Morla, o "Bajo el mismo techo", de Carlos Sadness y Zahara, así como "The blue door", de Angus Stone.

Con nuevas ideas en la cabeza, sin embargo, en los próximos meses quiere ver cómo se inicia, en enero, el rodaje de "Invisible", y también avanza que se ha firmado un proyecto para convertir "Tierra" en otra serie, con filmaciones en Islandia y Estados Unidos.

De momento, como los rockeros de toda la vida, por delante tiene unas cuantas ciudades en las que presentar su nuevo libro, hasta acabar el próximo día 22 de diciembre en Valencia, todo un ritual, puesto que en esta ciudad firmó sus primeros ejemplares tal día de hace ya más de una década, lo que no olvida ni quiere olvidar.