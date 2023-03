Elena Trapé emociona con "Els encantats": "La maternidad es un temazo"

Elena Trapé, que arrasó en el Festival de Málaga en 2018 con su película "Las distancias", vuelve a la competición oficial este 2023 con "Els encantats", un relato íntimo y conmovedor de los esfuerzos de una joven madre, que intenta adaptarse a un situación que le sobrepasa tras su separación y que ha vuelto a emocionar al festival, que la premió con un largo aplauso.

"Es que la maternidad es un temazo", ha dicho la directora catalana en una rueda de prensa a la que Trapé ha acudido rodeada de su equipo, incluida Laia Costa, protagonista de la película, vía plasma.

"En el caso de las mujeres, biológica, social y emocionalmente, como mínimo, a partir de cierta edad, es un tema recurrente que siempre está sobre la mesa. Apareció en un momento dado en mi vida y se quedó ahí en distintas formas", apunta.

Aunque han pasado cinco años desde su anterior cinta, el tiempo ha pasado volando, el nuevo guion, dice, no era fácil, pero "una vez lo tuvimos (Miguel Ibáñez Monroy y ella misma), los tres años para financiar una película no te los quita nadie".

"Comparto con otros directores cierta pena de no poder escribir y rodar desde la urgencia, el apego del amor loco hacia tu historia, poder escribir y rodar, que seguramente daría otro color a la película, pero bueno -se resigna- es lo que hay".

Con "Las distancias", desvela, se alargó tanto el proceso que "hubo un momento de salud mental que nos obligó a meter el proyecto en un cajón" y empezaron a escribir "Els encantats" en un ejercicio paralelo. Trapé logró rodar "Las distancias" siete años después de "Blog" (2010).

Ahora, la directora lleva a Irene (Costa) en un viaje de madurez, y por lo tanto, surcado de problemas, concesiones y decisiones.

"Se lo queríamos poner difícil a Irene, que se acaba de separar y de repente no sabe qué hacer con ese tiempo que ha recuperado. Ella no quiere estar sola, pero necesita sentir raíz, y eso en el piso de Barcelona donde está ahora, sola, mientras su niña pasa con su padre los días que le toca, no lo logra, y se va a la casa familiar donde ha pasado los veranos de su infancia", explica.

Pero ese lugar está en el Pirineo, es Antits, un pueblo de la alta montaña. "El paisaje allí es abrumador, increíble, el silencio es espectacular y no hay nada, realmente te oyes el latido del corazón, la respiración: estás tu sóla contigo misma. Se ha ido al lugar equivocado", señala Trapé

Allí se toparon con la leyenda de Els Encantats -una grieta en una pared de piedra donde seres mitológicos te pueden atrapar y dejarte anclado para siempre-, una historia "que permitía fusionar el limbo en el que está ella ahora con el paisaje".

"Y todo cobra sentido y esa grieta, si nos ponemos metafóricos, esa herida abierta, esa vagina -reflexiona Trapé-, es el punto en el que todo termina de encajar".

La película, casi como marca de la casa, está cargada de silencios. La montadora Sofí Escudé, ha contado Trapé, le instó a quitar lo que "no era necesario" y "dejarlo en mínimos".

Costa ha desvelado que rodar con Trapé es ver otra película cuando terminas de rodar: "ves la mano de Elena metiendo capas en la película, ves otros temas que ella quería tocar y yo no me había dado cuenta".

Daniel Pérez Prada es un "noviete" que Irene se lleva al pueblo y que en esos días cree que la va a poder enamorar. Pero la cena le sienta mal y se pasa el tiempo vomitando.

"Mi personaje está por detras de Irene todo el rato, intentando agradar, gustarle, pero por lo que sea, no funciona, a veces pasa (...) Hay algo en el patetismo de ciertos personajes que hago que me gusta", comparte el pelirrojo más famoso del cine español.

El productor Fernando Riera ha confirmado que la película, que se estrena en España el 2 de junio, será distribuida en EEUU y Latinoamérica por Latido Films.