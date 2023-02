Eduardo Navarrete, el diseñador más polifacético de la semana de la moda

Eduardo Navarrete es un huracán polifacético de la moda. Este miércoles ha presentado su nueva colección en el marco de la pasarela madrileña donde, como siempre, todo ha sido una fiesta con espectáculo y amigos.

Alterna su creatividad en el diseño con la dirección de su propia agencia de comunicación y eventos, además de su faceta televisiva, caminos recorre con soltura: "Yo quería ser quien soy hoy, aunque no me encasille".

Acompañado por amigos habituales de la firma como Alejandro Amenábar y Mario Vaquerizo, Navarrete ha presentado su colección "N-61" con modelos en patines en el espacio Rolling Dance & Burguer del ático de la estación de Chamartín.

"Hay veces que me pregunto si me he metido en demasiados frentes al estar en campos tan diversos, pero he descubierto mundos más allá del diseño que me encantan", explica a EFE mientras va y viene controlando cada detalle. Diseñar, desfilar, dirigir su propia agencia de comunicación o cantar en un cabaret propio son solo algunas de sus actividades.

Tras subir a sus modelos en carritos de la compra en su anterior colección, ahora realiza el primer desfile íntegro en patines. "Nunca había estado en la pista Rolling, pero descubrí la historia de una pareja de setenta años que se conoció allí y desde entonces siguen yendo a patinar, y pensé: este sitio es de los míos".

En su nueva propuesta, Navarrete se inspira en su tierra, la Costa Blanca y sus paisajes, que traslada en una particular propuesta de baño inspirada en Torrevieja, su ciudad natal, y en la que capas, bañadores, bikinis, vestidos y camisetas aparecen copados de sus emblemáticas estampaciones digitales en tonalidades que van del marino al neón.

"Encuentro la inspiración en las cosas cotidianas; ahora le ha tocado a Torrevieja, mi origen, donde yo me he criado", explica, inspirado por la iniciativa "Torrevieja Weekend" en la que acercó rostros conocidos de la moda a la artesanía y el comercio local de la zona.

En el desfile han estado presentes diseñadores como García Madrid, Juan Carlos Mesa o Ana Locking. "Somos un poco pandilleras. Al final es mi manera de entender la vida, relajada y sin prejuicios, que es como se crea un compañerismo diferente y bonito en el que se puede ser divertido e igual de 'cool'", argumenta.

"La moda española tiene un espectro mucho más abierto, lleno de enfoques y plenamente diversa. Hay mucho donde elegir y ver, y eso es interesante", señala el diseñador, que saca tiempo para todo. "Llego a todo, pero no hay secretos más allá de horas y un buen equipo, dice.