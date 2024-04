Edith Martin Val, la actriz que homenajea a las mujeres que saltan la valla en Melilla

La actriz debutante Edith Martin Val (Lanzarote, 2001) rinde homenaje a las mujeres africanas que saltan la valla de Melilla en 'El salto', la nueva película de Benito Zambrano que llega a los cines el 12 de abril.

"Ser mujer en este mundo es básicamente lo peor que te puede pasar", dice a EFE la joven intérprete, que da vida a Aminata, un personaje inspirado en los pocos casos documentados que existen sobre mujeres que optan por esa vía de escape.

El de Mireille, una adolescente de Camerún que lo logró en 2014 en su cuarto intento; la maliense Astan Traore que saltó poco después, embarazada de diez semanas o, mucho antes, en 1994, el caso de Maria Arthuer, madre de los futbolistas Iñaki y Nico Williams, aunque por entonces no existía la valla actual sino una alambrada.

"Las mujeres en esta situación no tienen derechos", afirma Martin Val, de padres madrileños y orígenes nigerianos, que se dio a conocer con la serie de RTVE 'Dos vidas' y se estrena en el cine con 'El salto'.

La película, basada en un guion de Flora González, se centra en la historia de Ibrahim -interpretado por el francés Moussa Sylla- un inmigrante que vive en Madrid, sin papeles, trabajando como albañil y conviviendo con su pareja, embarazada.

Detenido en una redada callejera, es internado en un CIE (Centro de internamiento de extranjeros) y de ahí deportado en un vuelo de vuelta a Marruecos, donde vuelve a la casilla de salida y acaba en el monte Gurugú, preparándose para volver a intentarlo.

Es ahí donde conoce a Aminata, una joven que huye de un pasado traumático, huérfana, víctima de la ablación y de maltratos familiares, que a la dureza de la vida clandestina y la persecución y palizas de las fuerzas de seguridad marroquíes suma la fragilidad de ser una minoría en un entorno de hombres.

"Yo no he vivido esa situación ni tengo en mi entorno gente que lo haya vivido, pero en los ensayos pude sentarme con mis compañeros -muchos de ellos actores no profesionales- que me contaban casos a lo mejor de sus madres o hermanas", señala Martín Val.

El rodaje tuvo lugar entre Madrid y Canarias. El monte Gurugú se localizó en el municipio madrileño de Pelayos de la Presa y, en un polígono sin urbanizar, a las afueras de Madrid, se construyó una valla replicando a la de Melilla, de seis metros de altura.

En 2023 entraron por esa valla 166 inmigrantes -de un total de 56.852- y el 24 de junio de 2022 al menos 24 personas murieron en el intento, un caso que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Para Martin Val el valor de películas como esta es que ayuda a poner rostro y corazón a la tragedia. "Viendo esto no puedes deshumanizar a todas esas personas que vemos en el Telediario", afirma.

"Después de verlo no te quedas de la misma manera, ves la historia de esas personas y por qué hacen esto, porque vienen de guerras, de situaciones horribles y las mujeres también de violaciones, de que las corten y de que les hagan cualquier locura".

Benito Zambrano debutó en 1999 con 'Solas', una película que ganó cinco premios Goya, incluidos mejor dirección novel y guion original. Después vinieron 'Habana blues' (2005), 'La voz dormida' (2011), 'Intemperie' (2019) y 'Pan de limón con semillas de amapola' (2021).