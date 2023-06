"Eclipse" muestra el juego de identidades a través de las máscaras

Quitar las máscaras, desentrañar cuál es la verdadera identidad de cada individuo, la que muestra o la que oculta, es el objetivo de "Eclipse" el nuevo proyecto de Matías Umpierrez que describe como un "concierto de ficciones".

El dramaturgo y director Matías Umpierrez (Buenos Aires, 1980) sube al escenario de la sala Fernando Arrabal de las Naves del Español del 28 de junio al 2 de julio "Eclipse", un catálogo sobre el anonimato entre conferencia y performance, buscando el equilibrio entre una y otra.

"Es un proyecto que habla sobre la identidad y nos revela la posibilidad de convivir con múltiples identidades. Yo soy un migrante uruguayo, argentino y me siento español; me quiero apropiar de una cultura que también me pertenece", señala este miércoles durante la presentación Umpierrez.

La inspiración de este espectáculo llegó cuando en 2018 se descubrió una máscara de piedra con 9000 años de antigüedad en Cisjordania.

"Vengo de una familia de ceramistas y me llamó la atención que antes de la cerámica había gente tallando piedras para ser otros u otras y así construir otra relación con nuestro entorno y con nosotros mismos".

Una obsesión del ser humano por la máscara que llega casi al principio de los tiempos. "Partimos de la relación con el teatro pero ya estábamos obsesionados con anteponer algo a nuestro rostro", señala el dramaturgo.

"Como seres humanos tenemos miedo al reflejo que provocamos y eso es algo que permite ocultar la máscara", y señala que la mascara ahora puede ser la misma inteligencia artificial, o las pantallas que generan otra percepción de la realidad, "tal vez los necesitamos para trascender nuestros prejuicios".

En el escenario, un conferencista anónimo y su doble reviven el significado de la palabra máscara llamándola, al igual que en la Antigua Grecia, persona mientras enlazan historias de enmascarados célebres u olvidados.

"Pueden ser dos o más. Me interesa cómo ese personaje surge como podría surgir de una actuación en el teatro. Es inquietante e incomodo", concluye Umpierrez.