Donnellan: "Trabajaría más en España, pero su política teatral es complicada"

Declan Donnellan estrena mañana en el festival Temporada Alta de Girona "La vida es sueño", todo un acontecimiento en la larga carrera del director británico, que ha intentado trabajar en España muchas veces, pero pocas lo ha conseguido porque "la política cultura española es complicada", según ha confesado.

La obra, una coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con LaZona y Cheek by Jowl, la compañía que el mismo Donnellan capitanea desde su fundación en 1981, es la primera dirigida por el dramaturgo británico con actores españoles y su segundo clásico español, después de que hace treinta años montara "Fuenteovejuna".

"Hago una obra clásica española cada treinta años -ha bromeado-. Teniendo en cuenta mi edad, quizás sea la última, así que les recomiendo que vengan a verla".

Más en serio ha añadido que le hubiera gustado poner en escena más clásicos españoles con producción española, "pero la política teatral española es complicada. He tenido muchos encuentros, cenas y charlas en la que me han propuesto proyectos interesantes, pero al cabo de poco tiempo esas personas ya no estaban ahí, porque habían habido elecciones y habían tenido que abandonar su puesto, dejando los proyectos a medias".

"En España, la gente entra y sale muy rápido de los cargos culturales, eso no pasa en el sector cultura británico, allí eso sólo pasa con los primeros ministros", ha añadido, retomando el tono humorístico.

Este proyecto comenzó en 2019 cuando nombraron a Lluis Homar director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, "luego llegó la pandemia -ha recordado-, pero sorprendentemente esta vez todo ha llegado a buen puerto, aunque todavía tengo miedo de despertarme mañana en Girona y descubrir que todo ha sido un sueño".

Donnellan es especialmente reconocido por sus montajes de Shakespeare, pero es un amante del teatro clásico en general, que pone en escena con una mirada contemporánea y popular.

De Calderón de la Barca ha destacado "su ironía, que empieza desde el propio título, porque la vida no es un sueño. Es peligroso decir que la vida es sueño, aunque la gente lo dice y se toma la vida como si fuera un sueño que pudieras comprar en un supermercado".

"Me siento muy honrado de haber podido montar esta gran obra -ha agregado- y agradezco la generosidad con la que he sido recibido. Nadie me ha hecho sentir como un extranjero que se inmiscuía en los clásicos españoles, sino que se han mostrado contentos de que alguien pudiera ofrecer una mirada diferente sobre ellos".

En su versión, Donnellan incide en la incertidumbre existencial con la que Calderón de la Barca dotó a este drama barroco, mientras que Nick Ormerod, responsable de la escenografía y del vestuario, ha ideado un espacio con mucha capacidad para el juego, en el que un muro verde con varias puertas domina la escena.

La obra, que se estrenó en Sevilla, inicia su gira mañana en Girona, antes de viajar a Valladolid, Valencia, Avilés, Madrid, Alicante, Londres (Gran Bretaña) y Albí (Francia), además de otras ciudades euroopeas.