Doce largos y doce cortos de 13 países optan a premios en el Festival Islantilla de Huelva

Doce largometrajes y doce cortometrajes de trece nacionalidades diferentes optarán este año a los Premios Luna que Islantilla Cinefórum-Festival Internacional de Cine Bajo la Luna, que celebra este verano su XVI edición en la localidad onubense.

La organización de la muestra, la más larga de las que se celebran en España ya que, comenzó a principios de julio y se prolongará hasta el 26 de agosto, ha dado a conocer este viernes la relación de las cintas seleccionadas.

Los largometrajes elegidos proceden de puntos tan dispares como Italia, Chile, Argentina, México, Perú, Malasia, Croacia, Francia y España.

Optan al galardón al mejor largometraje 'Avenâl', de Anna Sandrini; 'Cazadora', de Martín Duplanquet; 'Cómo copiarse en un examen', de Ignacio Sarsfield; 'Hasta el fin de los tiempos', de Alejandro Molina; 'Iberia, naturaleza infinita', de Arturo Menor; 'Pakucha', de Tito Catacora; 'Reflejo', de Bogdan Toma; 'Somewhere over the rainbow', de Gwai Lou; 'Trigal', de Anabel Caso; 'Vece od traume', de Vedrana Pribacic; 'Voyages en têtes étrangères', de Antonio Amaral; y 'Vuelta al perro', de Nicolás di Cocco.

Asimismo, los doce cortometrajes finalistas son: 'Camino a Damasco', 'Me llamabas Septiembre' y 'Sacrilegio' de España; 'Adam, the ballad of endless suffering' y 'The Single Horn' de Irán; 'Estrellas del desierto' de Chile; 'Kumbang' de Malasia; 'Rosalie & César' de Francia; 'Sleeping Beauty' de Rusia; 'The Gold Teeth' de Canadá; 'This world is wonderful' de Kuwait y 'Tria' de Italia.

El resto de los Premios Luna reconocerán otras siete categorías, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Guión, Mejor Música Original, Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Dirección Artística.

Un jurado profesional presidido por la actriz Assumpta Serna y formado por los actores Ana Arias y Scott Cleverdon, por el director y productor Alejandro Ibáñez y por el realizador, guionista y montador de televisión Jaime Vicent, será el encargado de determinar la identidad de los galardonados con los Premios Luna de Islantilla.

En sus manos está decidir el palmarés de esta edición, que será revelado en el transcurso de la ceremonia de clausura que tendrá lugar el próximo sábado 26 de agosto.