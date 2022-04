Distrito Manga traerá a España el cómic japonés más actual de Etsuko o Sakuma

"Joy" de Etsuko, "El incidente Darwin 1" de Shun Umezawa, "Love in focus 1" de Yôko Nogiri y "Ranger Reject 1" de Negi Haruba, serán los primeros mangas que el próximo 2 de junio verán la luz en el recién nacido nuevo sello "Distrito Manga", de Penguin Random House.

"Creíamos necesario que existiera una línea enfocada exclusivamente al manga", ha expresado Catalina Mejía, directora literaria del sello durante su presentación oficial en una rueda de prensa virtual en la que han avanzado sus primeros cuatro títulos que llegan directamente de Japón.

Durante la presentación Mejía, así como Claudia de Palol y Raul Monclús, los editores del sello, han adelantado que en julio publicarán: "As the God will" de Muneyuki Kaneshiro y Akeji Fujimura, en la que se basó la serie "El juego del Calamar"; "Complex Age" de Yui Sakuma y "Los asesinatos de la mansión decagonal" de Yukito Ayatsuji e Hiro Kiyohara, una serie cerrada de cinco entregas dirigida a los seguidores de las historias de misterio.

Ya en septiembre se publicarán los segundos tomos de los publicados en junio, así como "Hiraeth, el final de la travesía" de Yuki Katamani, un título "nostálgico", en palabras de De Palol, en el que se aborda el suicidio en los jóvenes.

Tras un año de trabajo, Distrito Manga ya está en marcha, un proyecto que nació, según Mejía, al ver que "había una necesidad y una oportunidad" dentro del mercado de la historieta japonesa que se publica en España.

Mejía ha explicado que el logo elegido, una x, se debe a que esta letra en japonés significa "distrito", una palabra que han elegido también porque Tokyo "está distribuido por distritos" y así le hacen un "guiño" a su cultura.

Respecto a los títulos que publicarán, la directora literaria, ha adelantando que su intención es publicar "manga con impacto comercial" y por el momento se enfocarán en el japonés, aunque se valorará también publicar manga coreano o chino.

"Nos interesan las publicaciones en papel, ediciones muy cuidadas en las calidades de los libros como objeto, y haremos especial hincapié en el papel y la forma de impresión, pero también foco especial en las traducciones, que no solo los libros sean bonitos, sino que estén bien traducidos", ha explicado.

Asimismo, Distrito Manga se centrará en temas populares, pero son conscientes que tienen que buscar "nuevos formatos". Y, en este sentido, el nuevo sello apostará por las novedades del mercado japonés, pero también "rescatará" obras que se publicaron en España y no tuvieron éxito.

Respecto a la periodicidad, Mejía ha dicho que los mangas que tengan varias entregas serán publicados bimestralmente, como es el caso de la gran mayoría de mangas.

También apostarán por el manga en catalán por lo que esperan que en el Salón del Cómic de Barcelona, en diciembre, puedan presentar el primer título.