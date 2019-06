Diez películas refrescantes que no puedes dejar de ver este verano

Cuando hace calor lo suyo es buscar refrescarse. ¿No puedes ir a la playa? No te preocupes, te recopilamos diez películas que tienen agua para aburrir. Vale, no es lo mismo, pero al menos tendrás una pantalla muy refrescante.

Tiburón



Clásico de entre los clásicos de la mano del gran Steven Spielberg, afectó tantísimo a la audiencia en su estreno que provocó pánico en masa en las playas por el miedo a ver un escualo similar rondando las aguas. Evidentemente nunca pasó, pero cualquier objeto gris que se moviera desataba el miedo, y a día de hoy su influencia se sigue notando. Eso sí, agua tiene y para rato. Tuvo varias secuelas, pero ninguna como la original.

Deep Blue Sea



¿Por qué no seguir con la temática del terror? Claro que sí. Deudora a más no poder de Tiburón pero llevándolo al terreno de la serie b con su propuesta: tiburones inteligentes. Y por supuesto, con un grupo de personas lo suficientemente incautas como para meter esta película en la temática 'slasher', es decir: personas torpes que van sucumbiendo, una a una, a un asesino en serie que no tiene que esforzarse mucho para acabar con sus víctimas. Y ojo al discurso de Samuel L. Jackson antes de... eso.

Master & Commander



Elevamos muchos enteros el nivel para presentar esta impresionante película protagonizada por el gran Russell Crowe. Aventuras en estado puro, acción de primera división y una recreación de la época que deja sin aliento.

Dunkerque



Muy distinta de las anteriores pero con una buena cantidad de agua, de eso no cabe duda. El maestro Christopher Nolan juega con el tiempo de forma inigualable para contarnos tres historias: tierra, mar y aire, aunque en todas aparece el agua. Conviene verla en Bluray para poder disfrutar al máximo de las increíbles tomas rodadas en IMAX y en 65 mm, las mejores cámaras del mundo.

The Abyss



Magistral película de ciencia ficción dirigida por el titánico James Cameron. Está rodada en gigantescos tanques llenos de agua, así que el efecto logrado no puede ser más realista. Se recomienda encarecidamente la versión extendida, tiene mayor profundidad temática y más conflicto.

Titanic



Tranquilos, no nos olvidamos de la obra magna de Cameron. Aunque más que agua tiene barco, no falta del líquido básicamente porque todos sabemos lo que ocurre en cierto punto y a partir de ahí el agua pasa a ser un personaje más. Verla en 2D o en 3D es decisión de cada uno.

Battleship



Podría parecer raro recomendar una película que tiene unas críticas tan negativas, pero tenemos motivos: agua a mansalva y una adaptación más que curiosa del clásico juego 'Hundir la flota', sumándole una actuación aceptable de Rihanna (muchos, si no lo dicen en los créditos, no lo notan) y actores que hacen lo posible para meterse en el papel aunque la trama dé para lo que da.

Piratas del Caribe 1, 2 y 3

La octava, novena y décima películas con agua las metemos en un mismo saco porque son parte de la misma pentalogía, aunque las dos últimas sean muy distintas del espíritu original. El capitán Jack Sparrow y compañía (glorioso e inolvidable Johnny Depp) se esfuerzan para lograr una trilogía llena de fantásticas peleas con espadas, secuencias de acción increíbles, barcos enormes (¡¡la Perla Negra y el Holandés Errante qué hallazgos!!) y una historia con más profundidad de la que suele haber en las películas de piratas. Y recordad que “nunca olvidaréis el día en que CASI capturáis al capitán Jack Sparrow”.