El día que cambió el destino de España

Tal día como hoy, un 11 de octubre de 1469, Fernando V de Aragón e Isabel I de Castilla, monarcas que serían recordados siglos más tarde como los reyes católicos acordaron su matrimonio en la localidad vallisoletana de Dueñas. El matrimonio entre Fernando e Isabel, uno de los más trascendentes de la historia de nuestro país, se produjo ocho días más tarde en el palacio de los Vivero de Valladolid.

Subida al trono

Ambos monarcas no llegaron al poder de buenas a primeras. Fernando el católico no siempre fue el heredero. No fue hasta 1461 y tras la muerte de su hermanastro Carlos de Viana cuando fue jurado como el sucesor del trono de Aragón en las Cortes de Calatayud. El caso de Isabel la católica ha sido más complicado. Era la hija del segundo matrimonio de Juan II de Castilla, un enlace con la portuguesa Isabel de Avis. Isabel era la hermanastra de Enrique IV de Trastámara, quien sucedió a su padre en el trono, y la hermana de Alfonso el inocente. Tras las muertes de estas dos figuras y una guerra civil contra Juana la Beltraneja, Isabel subía al trono de Castilla.

Las bases de la actual España

Fernando V de Aragón e Isabel I de Castilla, un matrimonio que logró la unión dinástica entre la Corona de Aragón y Castilla, aunque no territorial, y sentaron las bases de la actual España.