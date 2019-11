‘Desde que no nos vemos’, un concierto con Enrique Urquijo en la retina

Los grandes grupos de música tienen lugares comunes, puntos de unión, nexos en todas sus canciones, detalles de la personalidad de sus componentes.

Las letras de los Beatles muestran la forma de ser de Lennon y McCartney. Las de los Stones reflejan la rebeldía de Jagger o Keith Richards. En las canciones de Maná no suelen faltar las referencias al aire o al agua y los Secretos tienen la tristeza, la melancolía en gran parte de sus temas, sobre todo los que llevan la rúbrica de Enrique, Enrique Urquijo.

"Agárrate a mí María", "Sobre un vídrio mojado", "Ojos de perdida", "Déjame", "La calle del olvido" o "Pero a tu lado"

Los que moceábamos a finales de los años 80 (del siglo pasado) y en los 90 (también del siglo pasado), nos hemos desgañitado, en alguna que otra ocasión, cantando: "Aunque tú no lo sepas / Me he inventado tu nombre" ; "Agárrate fuerte a mí María / agárrate fuerte a mí /que esta noche es la más fría y no consigo dormir"; "Por la calle del olvido vagan tu sombra y la mía/ cada una en una acera por las cosas de la vida"; para terminar la fiesta con "No hay nada que ahora ya, puedas hacer / porque a tu lado yo, no volveré, no volveré...".

Por eso, cuando el cuerpo sin vida de Enrique Urquijo fue encontrado en un portal de la calle Espíritu Santo del barrio de Malasaña el 18 de noviembre de 1999, hace 20 años, por culpa de una sobredosis, se nos heló la sangre. Él se fue, no su música que sigue siendo igual de melancólica, supurando tristeza, igual de conmovedora. Sus canciones sobreviven veinte años después, al igual que Los Secretos que custodian un sonido que les ha hecho imprescindibles en el panorama musical español.

Actuación de Los Secretos en los años 90

Ahora tienen nuevo disco, 'Mi Paraiso', su álbum número catorce con canciones como ‘Si pudiera parar el tiempo’, que "suena cien por cien Secretos", decía en 'Radio Carlitos', Álvaro Urquijo.

“Nosotros no hubiéramos alcanzado 40 años de Los Secretos sin Enrique Urquijo; sus canciones son los cimientos, la espina dorsal, la estructura, el carisma que nos distingue del resto del mundo y eso lo voy a reconocer hasta en La Haya si hace falta. Yo tengo muy presente a mi hermano y siempre pienso: ¿qué haría Enrique en este caso?", y al decirlo, hay orgullo, mucho orgullo en la voz de Álvaro que junto al resto de la banda ha conseguido juntar a grandes artistas en lo que va a ser resucitar a Enrique Urquijo a través de su música, por sus letras, "es como tu compañero en ausencia y es un homenaje porque estuvimos 20 años con Enrique y 20 años sin él".

Y en ese homenaje, 'Desde que no nos vemos' van a estar Miguel Ríos, Manolo García, Mikel Erentxu, Amaral, Alejo Stivel, Rozalén, Coque Malla, Dani Flaco, Rafa Higueras, Rebeca Jiménez, San Damián, Andrés Suárez, Txetxu Altube, Vicki Gastelo, Jorge Marazu y, claro, Los Secretos.

Enrique Urquijo en una actuación de Los Secretos en los 90

Nada es por azar. La cita es el domingo 18 de noviembre, 20 años después. Nada es porque sí, porque Enrique ha muerto y ha resucitado cada vez que cantamos 'Pero a tu lado', deja de ser vulgar cuando se sube a un escenario y escuchamos 'Ojos de Gata' y todo su repertorio sonara en el WiZink Center de Madrid por una buena causa, mejor, por dos buenas causas porque los beneficios irán para las ONGs Cirugía en Turkana y Cris Contra el Cáncer.