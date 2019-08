The Rolling Stones, Ringo Starr y Pat Benatar en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo: “la verdad que saben a vinilo antiguo que han sido ya reeditados la mayoría y son, ahora mismo, algunas perlas digitales en las mejores plataformas. Esto se llama Radio Carlitos edición deluxe. Son 50 y pico, los minutos que tenemos por delante y para que perder el tiempo”, ha dicho Herrera antes de pinchar la canción Miss You de los Rolling Stones.

“No fue concebida para ser tratada como música disco, pero tiene algún recuerdo somero a la época. Este fue el último número uno en los Estados Unidos de los Stones. Era el año 1978, cuando apareció y consiguió cautivar a toda una larga generación de seguidores del grupo”, ha recordado el comunicador.

“Dos exBeatles, Ringo y George, se juntan para componer una canción, me imagino que puso más George que Ringo, pero crearon una cosa que fue número uno, antes incluso de lo que podía pensar el propio el propio interesado, fue el número uno que sirvió para que Ringo se reivindicase. Photograph se llama la cosa”, ha presentado Herrera.

“'Yo he de reconocer que llegué tarde a ella. Hablamos de Pat Benatar, que triunfó en los 80. Era espectacular y lo era de verdad, en el final de los 70, o casi antes de llegar al final de los 70, era la muchacha más explosiva que en ese momento tenía el Rock and Roll. ¡Anda que no!”, ha dicho Herrera para presentar a Pat Benatar, con la canción Hit Me With Your Best Shot.

“Será seguramente una de esas piezas que ha hecho que muchos consideren que Queen, efectivamente, la banda más completa de la historia del Rock and Roll. La banda que ha sido capaz de armar registros, liderada por un tipo genial. Banda formada en Londres en 1970 y que prosiguió con él. Todavía anda por ahí, sobre todo, ahora lo que está dando vueltas por el mundo es una especie de homenaje tributo. El nombre de Queen todavía tiene un tirón absolutamente descomunal”, ha explicado el comunicador para poner la canción: Crazy Little Thing Called Love, de Queen.

“Una banda dulce; una banda suave; una banda que todavía persiste; banda que por ahí tiene 34 éxitos. Este Dance With Me era uno de ellos. Es una banda con mucha clase y muy elegante, sencilla y armónica, y ahí siguen haciendo cosas todavía, girando en 2018 ”, ha dicho con gusto Herrera para poner a Orleans y la canción Dance With Me.