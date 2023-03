"Deliberando groserías": el "espanglish" llega al Congreso de la Lengua

Carmen Naranjo

"Deliberando groserías" es "espanglish" y no se refiere a debatir sobre improperios, sino al reparto de alimentos y procede de las palabras inglesas "delivering groceries", un ejemplo que la escritora española María Dueñas ha explicado en el Congreso de la Lengua de Cádiz, donde este martes se ha hablado de esta modalidad.

La RAE define el "espanglish" como la modalidad del habla de algunos grupos hispanos de los Estados Unidos en la que se mezclan elementos léxicos y gramaticales del español y el inglés.

Para la escritora María Dueñas, autora de fenómenos literarios como "El tiempo entre costuras", el "espanglish" es un ejemplo de mestizaje, de lo que trata este IX Congreso de la Lengua Española, y "una riqueza total", ya que las lenguas "son producto del paso de la vida, fenómenos naturales que ni se pueden ni se deben limitar", ha dicho en un encuentro con un grupo de periodistas.

Otra cosa es que haya un control, indica la autora, pero no se puede velar por la pureza absoluta de una lengua.

El uso literario del "espanglish" en América ha sido el tema de una de las mesas redondas celebradas en Cádiz, en la que Dueñas ha explicado cómo refleja en sus novelas esta modalidad del idioma.

Lo hizo sobre todo en "Las hijas del capitán", para cuyas protagonistas, jóvenes inmigrantes en Nueva York, "es casi una forma de supervivencia, una primera forma de aprender a comunicarse".

Para Dueñas, el "espanglish" es una lengua muy natural y fluida, de gente que convive con dos idiomas distintos en casa y en la calle y un fenómeno creciente entre los creadores de origen hispano, un inglés americano con español latino que la escritora compara en España con el llanito de Gibraltar, que mezcla el inglés británico con el español con acento andaluz.

También habla de localidades donde conviven dos idiomas, como ha ocurrido en Rota (Cádiz), donde la base naval y los soldados norteamericanos han dado lugar a estas situaciones y de donde la escritora recuerda una pintada que vio en la calle: "Wellcome to Rota, give me pan y call me tonto".

María Dueñas llegó muy joven a Estados Unidos tras acabar su carrera de Filología Inglesa y dio clases de español, descubriendo palabras que fue incorporando a su forma de hablar. Pero, advierte, no se habla "espanglish" "por el hecho de introducir ciertas palabras del inglés en nuestro español cotidiano".

Asegura que ha habido "esfuerzos desde el mundo académico para dar una contextualización más formal al 'espanglish'" y recuerda cómo Ilan Stavans, uno de los máximos conocedores de la cultura latina en Estados Unidos, anunció que iba a traducir a esta modalidad el "Quijote".

"Yo abogo porque no abusemos sin necesidad del 'espanglish': está muy bien usarlo cuando se da el contexto, pero hay que tener también un poco de cuidado y no utilizarlo para parecer más 'cool' y caer en lo absurdo", apunta la escritora.