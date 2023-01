"Decadencia", una sátira que aborda "la sociedad en la que no queremos estar"

Llega este jueves al madrileño Teatro de La Abadía la versión en español de "Decadencia", de Steven Berkoff, "una comedia política con mucho mensaje que aborda la hipocresía, el egoísmo y las cosas banales", dice Pedro Casablanc, director y actor de esta pieza en la que comparte escenario con Maru Valdivielso.

"Lo que me atrajo de esta obra ha sido su autor, Steven Berkoff (Londres, 1937), al que tengo como referente, siempre me ha parecido un faro luminoso", ha explicado a Efe Pedro Casablanc (Casablanca, Marruecos, 1963)

"Decandencia" es el retrato de una clase social hipócrita, egoísta y poco empática, personas que tratan de sacar provecho de las debilidades, además de ser clasistas, racistas, frívolas y desalmadas.

"No es una obra para empatizar con el público", cuenta Casablanc, quien detalla que "Decadencia" es un reflejo "de la sociedad en la que no queremos estar".

Como director, Casablanc se ha centrado en la puesta en escena para que la obra sea ligera y su humor llegue al público. "En esta comedia política con mucho mensaje y de denuncia me he centrado en el aspecto más externo y cabaretero", añade.

Como intérprete de esta obra en verso traducida por Benjamín Prado, a Casablanc le ha interesando "la locuacidad, la palabra, este papel es un regalo", añade este actor que ha participado en series como "El comisario" y "Hospital Central".

Hasta el próximo cinco de febrero estará en el Teatro de la Abadía este pieza llena de un humor corrosivo, "un retrato que pone el foco en la brecha que separa los ricos de las clases menos favorecidas".

"Es verdad que la economía es importante y tiene que ser rica para todos, no solo para una parte pequeña", denuncia el actor, quien se lamenta que "haya grandes diferencias entre las clases sociales: cada vez hay más galerías recubiertas de oro en la que se venden relojes y zapatos carísimos, luego sales a la calle y ves gente durmiendo en un cartón con el frío que está haciendo".

"No nos podemos conformar con ser así, tenemos que tender a ser mejores", advierte el intérprete, que reconoce que lo más le saca de quicio es la "hipocresía": "La gente se expone en las redes sociales para que se sepa todo, quiere que su intimidad esté al alcance de todos para que le den un 'like', lo que no deja de ser una adulación gratuita". EFE

