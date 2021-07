El debut de la "chiquita" Valeria Castro: "Al hacer canciones me veo pequeña"

Brian Bujalance

Nerviosa y expectante se encuentra Valeria Castro, la joven canaria que se dio a conocer en las redes a través de versiones de canciones y que, siguiendo "el curso natural de las cosas", ha creado su primer proyecto musical con composiciones propias, "Chiquita", con el que acaba de debutar en Madrid.

"Quería que la gente no solo me valorara por mi voz, también por lo que escribo", cuenta en una entrevista con Efe Valeria Castro (La Palma, 1999) sobre su primer EP, que recoge seis canciones salidas "directamente del corazón".

"Chiquita", que acaba de ver la luz, se llama así porque es muy de "tirar para casa". "Soy muy miedica. Siempre me veo pequeña cuando hago las canciones. Esta soy yo y esta es chiquita. El título es acorde con el momento en el que estoy", dice.

La carrera de la cantautora avanza sin pausa pero sin prisas. "Cada uno tiene su forma de llegar. Yo lo he hecho por redes sociales, otros por Operación Triunfo o Eurovisión... Existen tantos caminos diferentes que no hay una forma correcta", apunta.

La suya comenzó en el año 2015 con versiones en Instagram y ahora cuenta con casi 300.000 oyentes mensuales en plataformas como Spotify, donde su discografía contabiliza actualmente más de diez millones de escuchas.

"Tenía ese vértigo y necesitaba ya lanzar mi música. Quería encontrarme a mí. Necesitaba hacerlo completamente yo y sentirme 100% reflejada. Creo que lo he conseguido", destaca sobre el reto de crear un propio proyecto a nivel artístico "para captar la atención de la gente".

"Chiquita" se inició con el propósito de no hablar del amor romántico, pero finalmente no ha podido ser, cuenta entre risas. "Culpa", por ejemplo, relata el intento de quitarnos la culpa en una relación para pasar página, mientras que "Cuídate" sí deja a un lado el amor y se la dedica a su abuela en un ruego a que la cuiden.

Además de estas dos canciones estrena "Cómo te voy a olvidar", que se añade a "Guerrera", "La Corriente" y "Ay, amor", temas incluidos en el EP, todos producidos por Nacho Mur (componente de la MODA) y Alberto Torres.

Como artista femenina señala que se siente más representada y cercana a otras mujeres. Entre las "muchas" que le han servido como fuente de inspiración se encuentran Silvia Pérez Cruz, Silvana Estrada o María José Llergo y su parte cinéfila le ha servido para encontrar bandas sonoras de películas como "La vida es bella" o "Up", referencias que ha plasmado de manera indirecta.

Valeria Castro intenta no juzgar ni valorar sus composiciones. "Escribo para saber lo que me pasa y lo que siento en ese momento, aunque intento plasmarlo de forma implícita, lo que igual me lleva a poetizar un poco, pero no sé justificarte por qué lo hago", explica.

A lo largo de su trayectoria musical ha contado con el apoyo público de artistas como Alejandro Sanz en 2017, por lo que se siente muy agradecida a la par que reivindicativa por todo el esfuerzo que lleva a cabo.

"Ayuda pero eres tú la que tienes que estar trabajando por tu proyecto porque nadie te puede dar nada hecho. Estoy súper agradecida, pero hay mucho trabajo detrás para estar donde estoy ahora", apostilla.

De cara al verano ha confirmado algunas fechas en sitios "muy bonitos", como la cita que acaba de celebrar 'Singin in the Cave, donde se subirá a una barca para cantar, sin amplificación, en la Sala de los Murciélagos de les Coves de Sant Josep (Castellón).