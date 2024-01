El debate sobre la expulsión de Israel de Eurovisión irrumpe en Benidorm Fest

Javier Herrero

El debate sobre la posible expulsión de Israel de Eurovisión 2024, en línea con lo que sucedió con Rusia en la edición de 2022, ha irrumpido este martes en Benidorm Fest después de que una de sus presentadoras, Inés Hernand, haya abogado por dejar fuera a este país, a pesar de que RTVE mantenga otra posición.

"Condeno profundamente los ataques de Israel a la población gazatí, lo digo como Inés Hernand, no como RTVE. Es un genocidio y como persona individual exijo el alto el fuego desde ya", ha señalado a preguntas de EFE en una rueda de prensa del certamen del que el próximo sábado saldrá el representante español en el festival europeo y que esta noche celebra su primera semifinal.

La presentadora, que en la sesión fotográfica previa ha comentado "No a Israel en Eurovisión, ha considerado que si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) mantiene la participación de este país "cuando Rusia fue vetada en similares circunstancias, esto deja entrever otras cuestiones relacionadas con el capital".

Se refería así a la rápida expulsión de Rusia en Eurovisión 2022 después de que sus tropas invadieran territorio ucraniano, en medio de una ola de solidaridad sin precedentes que aupó a este otro país a la victoria como un signo inequívoco de apoyo generalizado frente a la barbarie.

El pasado viernes la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió medidas cautelares contra Israel para pedirle pasos "inmediatos y efectivos" que impidan la comisión de un genocidio en Gaza y que castigue cualquier incitación al exterminio de los palestinos de la Franja, aunque no le exigiera un "alto el fuego" como había solicitado Sudáfrica.

Dicha resolución no ha variado la posición de RTVE respecto a la participación de Israel en Eurovisión 2024, que este martes y a propósito de las palabras de Hernand ha vuelto a plegarse a la postura genérica de la UER.

"Nuestra postura sigue siendo la misma, somos uno de sus socios, se producen debates internos y al final se toman decisiones que no corresponden de manera individual a RTVE", ha señalado María Eizaguirre, directora de Comunicación del ente público.

En concreto, la UER alega para mantener a Israel en la competición que los participantes de Eurovisión "no son los gobiernos, sino las emisoras", que este país es uno de sus más veteranos participantes (con medio siglo de historia y cuatro victorias) y que su televisión pública "cumple todas la reglas" de una competición que, además, es "evento apolítico".

Responde así a una serie de peticiones a favor de la expulsión de Israel a través de plataformas como Change.org (con 25.000 firmas en una de las iniciativas que más apoyo ha registrado) y de manifiestos como el de unos 1.400 miembros de la comunidad musical de Finlandia, u opiniones individuales como la del representante británico, el famoso Olly Alexander, que también calificó la ofensiva israelí como "un genocidio" por los casi 25.000 fallecidos palestinos.

¿Qué dicen los artistas españoles?

"Respetamos lo que se decida desde el festival. Lo bueno sería que no se politizara un evento de música, aunque es inevitable y como artistas creemos que hay que estar", ha indicado el dúo Marlena a preguntas de EFE, una prudencia que mantiene el grueso de los 16 participantes en Benidorm Fest 2024.

Tampoco perfiles más comprometidos como el de María Peláe, que aspira a representar a España con un tema que apela a la memoria histórica, ve clara su postura: "Está todo tan encrespado que no sabría qué decirte. Conozco a nivel personal a familias de los dos bandos que lo están pasando fatal".

"Es una movida, porque parece que hay que posicionarse a favor de uno u otro y aquí los que pagan son los dos pueblos por culpa de los políticos. No creo que haya que posicionarse más que a favor de los ciudadanos", ha señalado Angy Fernández.

"No nos gusta entrar en esos terrenos, porque es política y somos artistas, lo que vendemos es música y estamos aquí para eso, para compartirla y para disfrutar", ha señalado el dúo Lérica, en línea con Noan, Almácor o Mantra, la banda de la que forma parte Carlos Marco.

Entre todas esas voces, Jorge González ha adoptado una línea más contundente. "Para todos debería ser igual y, si Rusia se quedó fuera, Israel que se quede fuera. No entiendo de política, pero si esto es un festival de música, ¿qué sentido tiene meter a un país que está en todo lo contrario?", ha argumentado.

Miss Caffeina, la banda más veterana y más trayectoria de esta edición, ha citado su deseo de creer que "quizás a través de la música se logren cosas diferentes", como cuando en 2009 se logró el hecho inédito de que a ese escenario de Eurovisión se subiesen juntas la palestina Noa y la israelí Mira Awad para cantar un tema titulado 'There Must Be Another Way' ('Debe haber otra manera', en español).