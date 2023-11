David Trueba: El biopic es como Wikipedia, una película esclava de la realidad

El cineasta y escritor David Trueba, que ha presentado su película 'Saben Aquell' en Zaragoza, ha señalado que el biopic "es como la Wikipedia", una película "esclava de la realidad".

El director, acompañado por la actriz Marina Salas y el productor Edmon Roch, ha hablado en un ciclo de cine de la Universidad de Zaragoza de su nueva película, basada en la vida del humorista Eugenio, que le ha supuesto el reto de "mostrar la dificultad de dedicarte al humor cuando haces reír y tú no tienes una válvula de escape".

En la película, Trueba retrata la vida y la personalidad del humorista catalán Eugenio, interpretado por David Verdaguer, en los años previos a la explosión de su popularidad hacia 1980, una época que coincide con su relación con su primera mujer.

David Trueba ha destacado que no quería que solo fuera una exposición de un artista, sino "una exploración de su vida", por lo que, además de asesorase con parte de su familia y el material gráfico, creó un ambiente, regresó a una época y diseñó cada detalle.

Me parece injusto revestir la vida de Eugenio con etiquetas. Las carreras se justifican en sí mismas sin necesidad de recurrir a un retrato destructivo. Quería hacer una película sobre la vida familiar y emocional de una persona en el mundo del espectáculo, no un biopic porque pensaba que se quedaba limitado a los fans, ha agregado.

Del mismo modo, el cineasta ha remarcado que no es solo una película sobre Eugenio, ya que su mujer, Conchita, fue la razón por la que el artista comenzó a ser y a crear "en un momento en el que empezó a haber una explosión de la cultura, con los años finales de Franco".

Hay una parte musical muy importante y recogimos actuaciones e imágenes grabadas. En 1970 participaron en lo que hoy sería el Benidorm Fest. Quedaron cuartos, que no está mal, y competían con Julio Iglesias y Mocedades, ha recordado. Trueba ha dicho que el azar también ha cobrado un papel protagonista en la vida del humorista.

En cuanto al reparto, Trueba ha indicado que, en busca de conseguir ese ambiente y recuerdo, hay que pensar que una película no está resuelta hasta que no has encontrado a la persona perfecta para interpretar hasta el más pequeño de los papeles.

La actriz Marina Salas, que encarna el papel de la hermana de Eugenio, ha admitido su objetivo era fortalecer el vínculo y contar una época en la que no era fácil ser artista.

En la misma línea, Salas ha compartido que, aunque no vivía todavía en estos años, conocía a Eugenio, "porque él era una institución". "Quien no tiene memoria no tiene futuro", ha dicho.

Por su parte, Roch ha señalado que los mayores retos fueron peluquería, maquillaje y todo el departamento de arte, porque era complicado encontrar a gente con las características de 1970.

Asimismo, ha asegurado que antes la gente joven parecía mayor y en Barcelona siempre es más fácil hacer algo de la Edad Media que de estos años por la transformación profunda del espacio. EFE

