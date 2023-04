David Castillo, actor: "Antes éramos más tolerantes con el humor"

David Villodres

Málaga, 29 abr (EFE)- El actor David Castillo, que saltó a la fama hace más de quince años por su papel de Jonathan en la serie 'Aída', cree que antes se era "más tolerantes con el humor y se podía hacer mejor comedia", y duda de que hoy en día se pudiera hacer una ficción similar: "Cada vez estamos más irascibles y polarizados".

El intérprete presenta este sábado en el Teatro Cervantes de Málaga "Retorno al hogar", una obra escrita por Harold Pinter y dirigida y adaptada por Daniel Veronese que retrata a una familia marcada por la envidia y el desprecio mutuo en un "hipnótico juego de infidelidad, abuso y proxenetismo", en palabras de su director.

Castillo interpreta a Joey, el hijo menor de Max (Miguel Rellán), "un chaval que está intentando aprender y ser mejor y que no lo tiene fácil para crecer". El actor reconoce que le costó hacerse con el personaje, pero de él ha aprendido su fuerza de voluntad y no deja de sorprenderle.

El actor madrileño, que combina trabajos en teatro, cine y televisión, asegura que lo que quiere es trabajar, le da igual dónde, "dar con proyectos que de verdad" le apasionen y rodearse "de buena gente para aprender".

En "Retorno al hogar" está acompañado además por Fran Perea, otra conocida cara de la televisión gracias a su papel en "Los Serrano", Alfonso Lara, Juan Carlos Vellido y Silma López.

Castillo, que empezó en el mundo de la interpretación cuando tenía siete años realizando anuncios publicitarios, hasta que en 2005 dio el salto a la pequeña pantalla con "Aída", reconoce que se trata de un oficio "muy peculiar" y que un actor "no hace nada sin el público que lo ve".

Han pasado muchos años, pero a David Castillo todavía le recuerda mucha gente por ese papel de Jonathan, el hijo menor y gamberro de Carmen Machi (Aída) en la serie: "Bueno, eso siempre va a estar ahí y le pasa a casi todo el mundo, terminas un poco cansado porque no te conozcan por la labor que haces sino por el personaje, pero lo entiendo y es algo con lo que hay que convivir", explica.

Asegura, al recordar sus años en la serie, que pasó de "adorar la interpretación a querer abandonarla", y que no supo que quería ser actor "hasta los 16 o los 17 años".

Según Castillo, está bien recordarse de vez en cuando "dónde está uno y por qué hace lo que hace", y cree que no hubiera tenido ningún problema en cambiar de oficio si finalmente la interpretación no le hubiera llenado profesional y personalmente: "A veces uno tiene que escucharse y no pasarse por encima".

Sobre la dificultad de vivir de la interpretación, dice el actor que "no todo el mundo que se expone en redes tiene trabajo, ni todos los que tienen un perfil más discreto se quedan sin papeles", y recuerda que "incluso en las mejores carreras hay baches y épocas de menos trabajo" porque "esta es una profesión muy complicada".

De hecho, tras la grabación del último capítulo de 'Aída', Castillo dejó la televisión y se centró en el teatro: "En ese momento necesitaba tiempo y descansar de todas las vivencias, pero no te voy a mentir, me acojonaba, no era fácil", asevera.

Ahora Castillo interpreta, escribe poesía e incluso ha intentado ser pinchadiscos. "Mi abuelo me dijo que iba a ser artista y en mi familia hay una sensibilidad muy grande", comenta.

De nuevo sobre los escenarios con "Retorno al hogar", el actor espera que la acogida de la obra por parte del público de Málaga sea "grandiosa" y que la gente la disfrute. Para ello juega con dos elementos a favor: la participación del malagueño Fran Perea en el elenco y el hecho de que la representación coincide con el puente de mayo, lo que Castillo espera que sirva para llenar las butacas del Cervantes.