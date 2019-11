David Bisbal pone voz al tema final de 'Frozen 2': "Escucharme en los créditos me dio mucho subidón"

El cantante David Bisbal asegura estar viviendo "un sueño" tras poner voz a los créditos de la segunda parte de la película de Disney 'Frozen' con el tema 'Mucho más allá', presente en las versiones del filme de España y América Latina, y confiesa que interpretarlo ha sido "todo un reto" por las "dificultades y matices" que presenta.

"Tuve la oportunidad de ver la película antes y escucharme en los créditos me dio mucho subidón", ha subrayado el artista en una entrevista con Europa Press.

Bisbal ha explicado que tuvo que hacer una prueba de canto inicial para ver si "llegaba a los tonos agudos" y a la "tesitura" del tema original en inglés, 'Into The Unknown', interpretado por la banda de rock Panic! at the Disco y producida por Jake Sinclair, productor de grupos como Weezer, Fall Out Boy y Pink, entre otros.

Para el cantante almeriense el tema en español, disponible para escuchar en plataformas digitales desde el pasado 8 de noviembre e incluido en la banda sonora del la película, que saldrá el próximo 15 de noviembre, es una canción "que suena mucho a película" y "muy rockera" porque "tiene mucha esencia de Panic!".

'Mucho más allá' contará con su propio videoclip, que se estrena también este viernes 15 de noviembre, una producción "muy amena" en la que, según ha matizado Bisbal, se combinan escenas de la película con imágenes del artista en un bosque en el que los colores marrones y rojos son protagonistas, debido a que esta nueva parte de Frozen transcurre en otoño.

En este sentido, el cantante ha asegurado que "solamente" ha visto el videoclip una vez, por lo que señala que aún no ha podido difundirlo ni "disfrutar del todo" de él porque, al igual que la canción, "todo ha sido muy secreto".

La participación de Bisbal en este nuevo proyecto, una "gran sorpresa" en su vida y su carrera, le lleva a compartir de nuevo trabajo con su excompañera de Operación Triunfo Gisela, que pone voz a la versión española de las canciones de Elsa en Frozen, a la que define como una artista "fantástica" a la que tiene un "gran respeto".

"Ella está muy metida en el mundo de los musicales y tengo que decir que su trabajo es fantástico. Cuando escuché las canciones que canta Elsa en la película me quedé muy sorprendido porque son una maravilla", ha destacado.

Así, considera que uno de los temas que interpreta Elsa en esta nueva historia del reino de Arendelle será el "gran protagonista" de la película, superando incluso al 'Let it go' de la primera parte.

Bisbal también ha confesado que el trabajo de Gisela, así como de todos los cantantes que ponen voz a personajes de animación, le parece "especialmente difícil" por los parones y silencios que presentan este tipo de canciones.

NUEVO DISCO "MUY A PRINCIPIOS" DE 2020

Por otra parte, el almeriense ha confirmado que su nuevo disco, que se encuentra en "pleno proceso de mezcla", ya está terminado y que saldrá a la luz "muy a principios" de 2020, al tiempo que ha explicado que aún tiene que arreglar algunos detalles del mismo "para mejorarlo".

De este modo, ha adelantado que a finales de 2019 comenzará a hacer la promoción de este nuevo trabajo, del que aún no se conoce el título y cuya grabación coincidió con el proyecto de Disney, en España y en América Latina.

Por el momento Bisbal afirma que se encuentra "en una nube" con su colaboración en la segunda parte de Frozen que, a su juicio, supera a la primera parte "sin ninguna duda" y confiesa que está "deseando" que se estrene.