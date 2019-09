Dante Alighieri, el inicio de un 'divino' pensamiento

Tal día como hoy, un 13 de septiembre de 1321, fallecía en la ciudad italiana de Rávena el 'poeta supremo' y el 'padre del idioma italiano', Dante Alighieri. El escritor de una de de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista, La Divina Comedia. Obra considerada como una de las cumbres de la literatura universal.

Dante Alighieri fue el hijo del primer matrimonio del prestamista y comerciante, Bellincione d'Álighiero, con Bella degli Abati. Nació en la ciudad de Florencia aunque se desconoce el momento exacto de su nacimiento. No obstante, existen alusiones hechas por el propio poeta en su obra Vita Nuova que sitúan el comienzo de la vida de Dante alrededor de mayo de 1965. Lo que si se conoce es la fecha de su bautismo, se produjo el 26 de marzo de 1266 en una ceremonia que tuvo lugar en el baptisterio dedicado a San Giovanni.

Sobre su educación, se presume que estudió poesía toscana de Guittone de Arezzo y Bonagiunta Orbicciani, recibió una fuerte influencia de la escuela siciliana y del poeta Virgilio. También se sabe que sus intereses le llevaron a conocer lugares de Provenza y la cultura latina, además de estudiar la lengua vernácula italiana, el latín y el provenzal, idiomas que utilizó durante su obra El Purgatorio.

Como muchos otros florentinos de la época se involucró en política. Participó en el conflicto que mantuvieron los güelfos y los gibelinos por el poder de la ciudad de Florencia. Lucha que finalmente ganaría el bloque al que pertenecía el escritor. Tras la victoria sobre los gibelinos, los güelfos se dividieron en dos facciones: los güelfos negros y los güelfos blancos, perteneciendo Dante Alighieri a estos últimos.

Dante se hizo doctor y farmacéutico aunque no se propuso ejercer como tal. La decisión fue debida a una ley emitida en 1295 que obligaba a la nobleza que pretendía ocupar cargos públicos a formar parte de uno de los gremios de la ciudad.

El poeta tuvo una gran relevancia dentro de la política florentina. Fue miembro del Consejo Especial del Pueblo entre los años 1295 y 1296. Más tarde formó parte del consejo que elegía a los priores. De 1926 a 1297 fue miembro del Consejo de los Ciento y en el año 1300 fue designado embajador en San Gimignano y elegido como uno de los seis magistrados con mayor peso en la ciudad de Florencia.

No obstante, la lucha entre los los güelfos negros y los güelfos blancos se saldó del lado de los primeros y el escritor fue condenado al exilio durante dos años y obligado a pagar una gran suma de dinero según una sentencia dictada el 27 de enero de 1302. Dante no podía pagar aquella multa y finalmente fue condenado a exilio perpetuo. A partir de este momento, Dante no volvería a pisar la ciudad que le vió nacere iniciaba una etapa en la que poco antes de morir escibriría su obra más importante, La Divina Comedia.

En 1321, el poeta italiano enfermó gravemente de malaria, enfermedad que acabaría con la vida del escritor entre el 13 y el 14 de septiembre de ese mismo año. Dante Alighieri sería enterrado, en medio de solemnes homenajes, en la iglesia de San Francisco de Rávena.