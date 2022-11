Daniel Radcliffe se sincera sobre su futuro y su entrada al Universo Marvel: "No debería abrir la boca"

Ya han pasado once años desde que se estrenó la última película de Harry Potter: 'Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2'. Sin embargo, la historia de magos sigue estando presente debido a su éxito. Además, de por las películas de 'Animales fantásticos' y el reencuentro que se organizó a principios de este año en HBO, 'Harry Potter 20th Anniversary: Regreso a Hogwarts', en el que los actores más emblemáticos volvieron a coincidir en un set de grabación.

Es por esto por lo que fue esta saga lo que impulsó a Daniel Radcliffe a la fama. No obstante, el actor ha forjado una carrera diferente a la que se esperaba como consecuencia de su éxito y ha pasado de ser una estrella infantil a tener una destacada trayectoria en el cine indie por películas como 'Guns Akimbo', 'Swiss Army Man' o el falso biopic de 'Weird Al Yankovic'.

A pesar de ello, Radcliffe sigue llamando la atención de los grandes estudios, donde ha trabajado en títulos como 'La ciudad perdida', aunque parece ser que este sector no es su prioridad. Siendo este un negocio en el que no te llaman a no ser que tengas una destacada carrera, lo mismo que pasa con el universo de los superhéroes. No obstante, parece que al actor no le llama demasiado.

Hace unos meses, se rumoreó que Radcliffe podría convertirse en el sustituto de Hugh Jackman para dar vida a Lobezno en el MCU. Esta idea a entusiasmado a muchos, además de a sus fieles fans, también a los seguidores de Lobezno, incluso a Sandra Bullock.





"Nunca ha sido real"

A pesar de ello, el intérprete ha sido muy claro al respecto y ha terminado con los rumores al confirmar que Lobezno no forma parte de sus planes y que estas especulaciones solo nacen de una campaña promocional. De hecho, mantiene que sigue estando más interesado por las producciones independientes.

"Es meramente un rumor de gira de prensa. Digo algo y, después, me aburro de contestar lo mismo y digo algo diferente, y eso hace que vuelva a empezar. No debería abrir la boca", comenzaba respondiendo el actor en una entrevista con GQ. "Sencillamente, no quiero quedarme atrapado en algo de lo que no esté seguro que pueda amar al mismo nivel durante todo el tiempo", explica.

Pero esta no es la primera vez que el intérprete ha hablado sobre esto. Fue en una entrevista en The View donde aclaró que estaba interesado en una vinculación con Marvel Studios: "Esto es algo que surge cada cierto tiempo, creo que porque en los cómics Lobezno es bajo, así que a veces dicen, '¿Qué actor es bajo?'. Nunca ha sido real. De vez en cuando me aburro de responder a las preguntas con prudencia, así que hago una broma como la que hice el otro día y ha reavivado los rumores, pero no se está cociendo nada".