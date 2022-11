Daniel Radcliffe reacciona al leer las anotaciones del diario de Alan Rickman sobre él y Harry Potter

Ya han pasado once años desde que se estrenó la última película de Harry Potter: 'Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2'. Sin embargo, la historia de magos sigue estando presente debido a su éxito. Además, de por las películas de 'Animales fantásticos' y el reencuentro que se organizó a principios de este año en HBO, 'Harry Potter 20th Anniversary: Regreso a Hogwarts', en el que los actores más emblemáticos volvieron a coincidir en un set de grabación.

Es por esto por lo que fue esta saga lo que impulsó a Daniel Radcliffe a la fama. No obstante, el actor ha forjado una carrera diferente a la que se esperaba como consecuencia de su éxito y ha pasado de ser una estrella infantil a tener una destacada trayectoria en el cine indie por películas como 'Guns Akimbo', 'Swiss Army Man' o el falso biopic de 'Weird Al Yankovic'. A pesar de ello, Radcliffe sigue llamando la atención de los grandes estudios, donde ha trabajado en títulos como 'La ciudad perdida', aunque parece ser que este sector no es su prioridad.

Parece que Alan Rickman, quien trabajó con él durante todos los años de la saga, tenía razón con su opinión sobre Radcliffe. El actor, que falleció el pasado 2016, llevaba con él un diario en el que hacía tanto anotaciones personales como profesionales, por lo que también habla de se etapa en Harry Potter.









Las palabras de Rickman sobre Daniel Radcliffe

Rickman era reconocido por ser muy claro a la hora de hablar, por lo que sus anotaciones también son muy sinceras. Es por esto por lo que algunas de las anotaciones sobre la mítica saga se han malinterpretado. Sin embargo, parece que este no es el caso de Daniel Radcliffe. En 2003, Rickman ya analizó el futuro del joven actor con el que compartía rodaje, y apuntó que sabía que tendría un brillante futuro. "Todavía no creo que sea realmente un actor, pero sin duda dirigirá/producirá", escribía entonces.

Durante la promoción de la película ' Weird Al Yankovic', el actor fue preguntado por estas anotaciones de quien fue su compañero y se mostró tan agradecido como sincero a la hora de responder y hablar sobre ello: "Me encantaría, definitivamente, dirigir. Producir parece ser la parte más difícil de la industria, sin nada de diversión, así que realmente no tengo interés en hacer eso. Pero sí, me encantaría dirigir. Todas las cosas que escribió Alan fueron… fue encantador y nostálgico leer sus comentarios…".