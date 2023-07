"Cuando nadie te ve", del chileno Chascas, un thriller que viaja al centro de la mentira

Pilar Martín.

Pinomar es una localidad tranquila, incluso anodina, pero es el escenario inventado por el escritor chileno José Ignacio Valenzuela, Chascas -creador de la serie "¿Quién mató a Sara?"- para situar a los personajes de "Cuando nadie te ve", una novela de psicología femenina sobre la maternidad y la mentira como medio de vida.

Tras superar una "bipolaridad" que le debatía entre ser un escritor "audiovisual o literario", Chascas (así prefiere que le llamen), ganó esta batalla dando luz a un nuevo término, el de escritor audiovisual, porque así son sus novelas, como ésta última (Ediciones B), un artefacto literario de engranaje perfecto sobre qué pasa cuando la mentira domina nuestras vidas.

Así lo cuenta a EFE este chileno de pelo anillado y revuelto, condición física de la que viene este sobrenombre (palabra chasca viene del quechua 'ch'aska' y quiere decir "pelo enredado") con el que se conoce a este creador con más de 30 libros y 25 series a sus espaldas, algunos de ellos éxitos mundiales como "¿Quién mató a Sara"? (Netflix).

"Durante muchos años viví en una bipolaridad muy incómoda, la de tener que definirme como escritor audiovisual o literario. Estudié literatura en la Universidad y cuando estaba en primer año era un alumno muy destacado y fue cuando hice mi primera telenovela ("Amor a domicilio"), que fue un exitazo, pero la mitad de mis profesores de la Universidad me dejaron de hablar, incluso hubo dos que no me dejaron entrar a clase y tuve que hacer los exámenes en el pasillo", recuerda.

Algo que sucedió porque para esos profesores Chascas se había "vendido" y había "arruinado" su futuro. Pero lo "perturbador", prosigue, fue cuando un par de años después publicó su primer libro ("Qué pasó con Sofía Alcántara") y en el sector audiovisual también le rechazaron por esa doble faceta.

"Durante mucho tiempo me sentía que tenía que agradar, pero tengo 30 libros y tengo más de 25 telenovelas y películas, así que he hecho mucho así que ahora esos comentarios me importan un pepino", reconoce este autor (Santiago de Chile, 1972) que ahora se considera un "escritor audiovisual".

Y por eso para los seguidores de "¿Quién mató a Sara?" leer "Cuando nadie te ve" (cuya venta de derechos para convertirse en producto audiovisual ya están en negociaciones) será un ejercicio de puro placer, porque Valenzuela vuelve a demostrar por qué es uno de los maestros del suspense en español, y siempre con mujeres al frente de la trama.

En concreto, en esta ocasión la protagonista se llama Beatriz, una "madre helicóptero" (como llaman en Estados Unidos a las madres controladoras) con una vida basada en la mentira, lo que hace que la novela explote en mil pedazos con la llegada de ciertos acontecimientos.

"Qué fácil sería la vida si nos creyéramos nuestras propias mentiras -dice- Para mí Beatriz es este personaje que es una cebolla llena de capas, poliédrica, y esas capas se van quitando una a una, por tanto es un personaje muy complejo de crear (...) y también es la esposa perfecta, pero de repente todo eso es un cóctel que en el fondo es casi una bomba Molotov".

Así que la maternidad está presente en todas estas páginas porque se trata también de un asunto "personal" de Chascas, quien junto a su pareja, Anthony, tienen una hija de 4 años.

"Nosotros quisimos ser padres y por lo tanto tengo una mirada muy belicosa frente al cuestionamiento de las paternidades y las maternidades, porque me han juzgado y me han hecho explicar hasta la saciedad por qué soy padre", lamenta.

"Cuando nadie te ve" marca también el inicio de una nueva etapa porque el autor pretende usar como escenario habitual en sus próximas novelas esa ciudad de Pinomar donde todo puede suceder.