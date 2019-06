¿Cuáles son las series con las que hacerte un maratón este verano?

En estas fechas de asueto generalizado hay que decidirse a llenar esos lapsos de tiempo en los que no sabemos muy bien qué hacer. Entre ese baño en la playa, la cerveza en la terraza y la cena con los amigos, hay momentos en el día que son perfectos para poder ver una serie.

Seguro que tienes alguna por ahí pendiente de acabar. Y si no la tienes, hemos decidido echarte una mano en la elección con cinco series que son indispensables este verano. Hay dos que ya se han estrenado, pero las otras tres se van a estrenar en esta época estival, por lo que estarán de plena actualidad, y así podrás participar en esas conversaciones “seriéfilas” en las que a veces, si no has visto la comentada serie en cuestión, te quedas fuera sin saber muy bien de que están hablando.

Chernobyl

Sin duda alguna, la serie que no te puedes perder este verano es Chernobyl. Toda una obra maestra que narra el desastre nuclear acontecido en Prípiat en cinco capítulos. La dureza con la que la serie describe todo lo que sucedió en la central hacen que la serie se haya convertido en un éxito mundial. Además, recientemente conocíamos que Chernobyl no iba a tener una segunda temporada. "Es importante parar a tiempo", aseguró el productor de la popular miniserie de HBO, Craig Mazin. "Narramos la historia lo mejor que pudimos. Es muy importante ahora dejarla tal y como está", dijo el creador al portal ucraniano TCH.

Juego de Tronos (Temporada 8)

La serie llegó a su fin, pero para muchos siempre es una buena opción. Si la has visto, puedes volverla a ver, y si no la has visto... Tienes un largo verano para ponerte al día con las ocho temporadas. Con la octava, HBO marcó el colofón de unas de sus series de mayor éxito, que llegó a su fin con una temporada de 6 capítulos, en lugar de los 10 que se habían filmado en las 6 primeras temporadas, aunque son de mayor duración, siendo de 82 minutos el más largo.

El pionero

HBO estrena este 7 de julio la serie original de ficción sobre Jesús Gil y Gil. La serie constará de cuatro capítulos de una hora de duración y emisión semanal. Alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, destacaba por su excentricidad llevada al límite. Fue un personaje amado y odiado a partes iguales. Algo que estamos ansiosos por saber y por ver en la serie.

Stranger Things (Temporada 3)

Y por fin. El 4 de julio se estrena la más que esperada tercera temporada de una de sus series más populares de los últimos años: Stranger Things. En esta entrega, seremos los espectadores de las aventuras de verano de los protagonistas de la serie. Tendremos la fortuna de disfrutar de ocho nuevos capítulos que a buen seguro no decepcionarán a sus fans.

Las chicas del cable (Temporada 4)

La serie nacional nos hará esperar un poco más, y no será hasta principios de agosto, cuando se estrene la cuarta temporada. Protagonizada por Blanca Suárez, Nadia de Santiago y Ana Fernández, en una de las series españolas de mayor proyección en los últimos tiempos. En este caso, la cuarta temporada transcurrirá en la Segunda República, una época marcada por la libertad y la búsqueda de los derechos de la mujer, que afectará de cerca a las protagonistas de la serie.