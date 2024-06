Cristina Pedroche escribe en su primer libro sobre el miedo en la maternidad

La presentadora Cristina Pedroche ha escrito su primer libro, 'Gracias al miedo' (Planeta), para relatar los miedos a los que se enfrentó tras el nacimiento de su hija y ayudar a otras mujeres que pasan por una situación similar.

A los miedos de cualquier madre común y anónima se le suman los derivados de ser una persona conocida y, a pesar de que nunca se había enfrentado a nada tan grave como para necesitar ayuda externa, "con esto se sentía desbordada por todas partes", admite.

"Veo a otras mujeres (con sus bebés) que no lloran y yo estoy todo el rato llorando y no lo entiendo aunque la amo con locura", ha confesado la presentadora en una rueda de prensa.

En el libro cuenta "cosas muy personales para las que no tengo escudo", ha dicho, pero lo hace con la intención de que sirva de ayuda y acompañamiento a otras mujeres, aunque ha dejado claro que no se trata de un libro de autoayuda.

"Le doy las gracias al miedo porque me hace moverme, no quedarme en mi zona de confort y ser mejor", ha continuado.

A preguntas de los periodistas, la presentadora se ha mostrado "muy orgullosa" de Dabiz Muñoz, su pareja, cuyo restaurante Diverxo se ha situado como el cuarto mejor del mundo en los premios 50 Best, un puesto por debajo del año anterior.

Sin embargo, algo molesta, ha criticado que siempre se le pregunte por su pareja.

"Me hace mucha gracia que a mí me preguntéis siempre por todo () pero es que luego a Dabiz yo lo acompaño a las ruedas de prensa que tiene de sus cosas y no hay ni una sola pregunta ni de su paternidad, ni de cómo lo lleva él, si está bien, si está mal, ni la Pedroche", ha remarcado.