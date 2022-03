Consulta aquí la lista de todos los premiados en la noche de los Oscar 2022

"Coda" se hizo este domingo con el Oscar a mejor película y Jane Campion con el de mejor dirección por "El poder del perro" en una edición dominada por "Dune" y las categorías técnicas.



Este es el listado de ganadores de la 94 edición de los Óscar:



MEJOR PELÍCULA: "CODA".



MEJOR DIRECCIÓN: Jane Campion, por "El poder del perro".



MEJOR ACTRIZ: Jessica Chastain, por "Los ojos de Tammy Faye".



MEJOR ACTOR: Will Smith, por "El método Williams".



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Ariana DeBose, por "West Side Story".



MEJOR ACTOR DE REPARTO: Troy Kotsur, por "CODA".



MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN: "Encanto", de Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino y Clark Spencer.



MEJOR GUION ORIGINAL: Kenneth Branagh, por "Belfast".



MEJOR GUION ADAPTADO: Siân Heder, por "CODA".



MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL: "Drive my Car" (Japón).



MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: "No time to Die" de Billie Eilish y Finneas O´Connell, por "Sin tiempo para morir".



MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL: Hans Zimmer, por "Dune".



MEJOR MONTAJE: Joe Walker, por "Dune".



MEJOR FOTOGRAFÍA: Greig Fraser, por "Dune".



MEJOR SONIDO: "Dune".



MEJOR VESTUARIO: Jenny Beavan, por "Cruella".



MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN: "El limpiaparabrisas", de Alberto Mielgo y Leo Sanchez.



MEJOR CORTOMETRAJE: "The Long Goodbye", de Aneil Karia y Riz Ahmed.



MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL: "Summer of soul", de Ahmir 'Questlove' Thompson, Joseph Patel, Robert Fyvolent y David Dinerstein.



MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: "The queen of basketball".



MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: "Los ojos de Tammy Faye".



MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN: "Dune".



MEJORES EFECTOS VISUALES: "Dune".