Y Concha volvió a Valladolid por los Goya a través de sus canciones

La eterna chica ye ye y la niña que soñaba con ser artista, la vallisoletana Concha Velasco, quien falleció el pasado 2 de diciembre, ha vuelto a casa por los Goya a través de la interpretación que los presentadores de la gala, Ana Belén y los Javis -Javier Calvo y Javier Ambrossi, han hecho de estas dos míticas canciones.

Y el guiño que todos los vallisoletanos estaban esperando hacia una de sus hijas predilectas y embajadoras históricas de la ciudad llegó a mitad de la gala con una Ana Belén, que se ha despojado del abrigo para cantar un popurrí de la 'Chica Ye Ye' y '¡Mamá, quiero ser artista!', que tan ligadas estaban a Concha Velasco.

"Cada vez que he tenido un bajón he revisado sus trabajos y me he vuelto a ilusionar como una niña, con la misma vitalidad que una chica ye yé", ha expresado Ana Belén antes de interpretar junto a los Javis estos dos himnos del cine español que también han sido ampliamente aplaudidos por los asistentes.