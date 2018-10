Concha Velasco vuelve a los escenarios tras superar la neumonía

Recuperada de la neumonía que la postró en un hospital a finales de septiembre, Concha Velasco llega a Madrid con 'El Funeral' una obra escrita y dirigida por su hijo Manuel Velasco en la que da vida al fantasma de una actriz de éxito. 4 meses estará en el Teatro de la Latina para luego retomar la gira que finalizará en Barcelona en 2.020.



Hasta muerta la actriz tiene tirón: antes de su estreno en Madrid, 'El Funeral' había vendido 5.000 entradas en preventa. Cargada de buen humor, Concha Velasco contaba que se puso mala en A Coruña, durante una representación de esta obra “flotaba” nos decía, y tenía que ser una “neumonía, no una gripe, claro, porque soy una estrella”. De retirarse no quiere ni hablar. Cumplirá 80 años sobre las tablas del teatro de La Latina, haciendo función. “Tenemos una media -bromeaba- mi padre murió con 86 años montando a caballo y de un ataque de fabada. Mi madre, con 74, la media es que yo voy a morir con 81 o 82. Más no, dice la estrella, “yo no quiero estar fea, creo que he llegado al límite de la belleza de mayor. Estoy un poquito en Diane Keaton, que no se ha operado y se pone bufanda hasta para acostarse con los señores en las últimas películas que hace”. Como nos vamos a morir todos, yo prefiero morirme de risa, que es lo que me ocurre con esta obra, por eso llevo tan bien las enfermedades”.



“El funeral” es una comedia que Concha Velasco pidió a su hijo Manuel que escribiera. El autor contó que su madre le fue explicando los personajes que le apetecían de las películas que ambos disfrutan y así compuso la obra. El personaje principal está inspirado en la propia Concha Velasco pero muy exagerado, explicó Manuel Velasco, el de Jordi Rebollón, en los representantes de artistas y los demás en sí mismo y sus hermanos. Concha Velasco se mostró encantada tanto con el trabajo de su hijo como con su papel “yo siempre he dicho que de mayor quería ser fantasma y abuela, y ambas cosas se me han concedido”.