COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- Último día para ver 'Call me by your name' en la Filmoteca d'estiu, en el ciclo de "verano sexy"

La aclamada película 'Call me by your name' llega este jueves y viernes, 6 y 7 de agosto, a la Filmoteca d'estiu de València dentro del ciclo 'Summer was sexy!'.

Esta selección de películas demuestra que el verano es la estación de la sensualidad, del roce de cuerpos bañados por el sol, del primer amor..., destaca el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

La diversidad del ciclo va más allá de mostrar cine americano, francés, inglés, alemán, japonés o español, también hay diversidad entre los "sujetos deseantes" en estas películas, como refleja el deseo homosexual que presenta 'Call me by your name'.

Elio, de 17 años, pasa el cálido verano de 1983 en la casa de verano de sus padres en Italia ganduleando, leyendo libros, escuchando música y nadando. Un día llega el atractivo Oliver, el nuevo ayudante norteamericano de su padre. Al principio, Elio se muestra un poco distante, pero pronto ambos empiezan a salir juntos de excursión y, a medida que el verano avanza, la atracción mutua se hace más intensa.

Dirigida por Luca Guadagnino, basada en la novela homónima de André Aciman y protagonizada por Timothée Chamalet y Armie Hammer, fue uno de los grandes éxitos de las pantallas en 2017, nominada en varias categorías a los Oscar, los Bafta y los Globos de Oro. Llegó a alzarse con el Óscar al Mejor Guión Adaptado.

Su estética calculada, una excelente banda sonora y la presencia del 'it-boy' del momento, Timothée Chamalet, convirtieron 'Call me by your name' en un fenómeno internacional. El de Elio y Oliver ya es "el romance de la década".

Las proyecciones de la 'Filmoteca d'estiu' se celebran de lunes a domingo, salvo los miércoles. Arrancan a las 22.30 horas, con taquilla abierta desde las nueve de la noche y entradas generales a 3,5 euros, 25 para el abono de diez sesiones.