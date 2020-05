COMUNIDAD VALENCIANA.-Coronavirus.- Leyendas del Rock se aplaza a 2021: "Nuestro amor por el heavy metal es para toda la vida"

El festival Leyendas del Rock ha aplazado su edición de este año a agosto de 2021 con el 82% de artistas del cartel confirmados para la nueva fecha.

"No estamos tristes, solamente lo asumimos con serenidad y con la certeza de que nuestra unión se hace más fuerte. Nuestro amor por el heavy metal es como el de Florentino Ariza en Los Tiempos del Cólera, para toda la vida", expresa la promotora en un comunicado.

Ante la pandemia del coronavirus y la imposibilidad de celebrar grandes eventos, el Leyendas volverá los días 5, 6 y 7 de agosto de 2021 a la localidad alicantina de Villena.

Las entradas ya adquiridas con antelación (abono de tres días, piscina y camping sombra) se convierten automáticamente en válidas para la nueva fecha, por lo que no hay que hacer ningún trámite.

Los que quieran recuperar el importe (gastos de distribución excluidos), pueden hacerlo a través del mismo canal donde se compraron: en Ticketmaster y en las tiendas y puntos habituales, una vez vayan reabriendo.

Desde este martes, hasta el 30 de junio, la organización del Leyendas da 37 días de plazo "para no andar con agobios". También agradece la fidelidad de los que conserven su abono de tres días con el regalo de 20 euros en 'tokens' para su consumo en barra, a la hora de ponerse la pulsera en taquilla.

La organización confía en que los que no tengan una necesidad "imperiosa" no van a solicitar la devolución del ticket para reencontrarse en "la hospitalaria y acogedora Villena". "Llegados a este punto, no nos vamos a poner a llorar con que tengáis en mente a los montadores de escenario, camareras, taquilleros, técnicos... porque vuestro corazón es más grande que todo eso y sabemos de sobra que ya pensáis en ellos".

PROMETE "EL MEJOR LEYENDAS"

Aunque todavía no puede prometer para 2021 "el mejor cartel de la historia del Leyendas", la promotora asegura que será "el mejor Leyendas" que esté en su mano y agradece al Ayuntamiento de Villena su "apoyo incondicional".

El 82% de las bandas ya están reconfirmadas para 2021, junto a varios artistas internacionales y nacionales "interesantes" que estaban pendientes de anunciar y se irán desvelando en los próximos meses.

El Leyendas del Rock espera que su público vuelva a "revolcarse en el verde y frondoso césped de su polideportivo y celebrar la vida nuevamente con un litro de cerveza fresca en las manos, una hidromiel cortesía de los dioses de Asgard, un vino de las tierras de Villena, un sabroso bocadillo de panceta Leyendas y, sobre todo, con un gran torrente de Heavy Metal".