¿Cómo murió realmente Pablo Neruda? Un informe pericial concluye que fue envenenado y no falleció por cáncer

Un nuevo informe pericial realizado por expertos internacionales revelará este miércoles que el famoso poeta chileno Pablo Neruda fue envenenado doce días después del golpe militar de 1973, y no falleció como consecuencia del cáncer de próstata que padecía, que era la versión oficial hasta el momento. La familia del poeta y político ha adelantado los resultados de dicho informe y ha afirmado que fue envenenado por "agentes del Estado" de Chile.

Rodolfo Reyes, abogado y sobrino del escritor, ha hecho estas declaraciones tras conocer los resultados de los informes elaborados por el grupo de expertos, que han analizado los restos de 'clostridium botulinum'encontrados en 2017 en la osamenta de Neruda. Se trata de una bacteria patógena capaz de provocar el botulismo, una enfermedad rara, pero grave, que ataca los nervios del cuerpo. "Sabemos ahora que el 'clostridium botulinum' no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda. ¿Qué quiere decir esto? Que Neruda fue asesinado, hubo intervención en 1973 por agentes del Estado", ha apuntado Reyes, que ha recordado que el poeta erá un líder de opinión y estaba en el punto de mira del dictadror Pinochet.

Premio Nobel de Literatura en 1971, Pablo Neruda murió el 23 de septiembre de 1973 en la clínica Santa María de Santiago, 12 días después del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende. Durante 40 años, la causa oficial de su muerte fue el cáncer de próstata con metástasis que padecía.

No obstante, Manuel Araya, chófer y asistente personal del escritor y político, ha desmentido en reiteradas ocasiones la historia oficial y ha asegurado que fue asesinado por el régimen de Pinochet, concretamente mediante una inyección en el abdomen por un agente secreto de la dictadura que se hizo pasar por médico en la clínica de Santiago de Chile. Gran parte de la familia de Neruda apoya la versión de Araya. "Neruda no estaba gravemente enfermo, sólo tenía cáncer. Caminaba con dificultad, tenía dolores, pero no estaba para morir", ha indicado Elizabeth Flores, abogada de la familia del escritor.

Más de una década de lucha por esclarecer los motivos de la muerte del poeta

El que dará esta semana a conocer que Neruda fue envenenado es el tercer panel que se conforma en torno al caso de la muerte del premio Nobel de Literatura. La lucha de su familia por aclarar el motivo exacto del fallecimiento lleva desde 2011 librándose en los tribunales y laboratorios forenses.

En 2013, un primer grupo de expertos analizó el cuerpo del escritor después de su exhumación y determinó que había muerto de cáncer. Sin embargo, el Partido Comunista y los familiares del escritor chileno siguieron defendiendo su teoría y se negaron a cerrar el caso. Cuatro años después, en 2017, un grupo internacional detectó el "clostridium botulinum", la bacteria responsable del botulismo, en una muela de Neruda, y señalaron que el Nobel probablemente no había fallecido de cáncer, tal y como se pensaba, abriendo así el caso a otras hipótesis.

El último grupo de especialistas es el que ha estado dedicado desde finales de enero a determinar si el origen de esa sustancia era endógeno o exógeno. La razón es porque el "clostridium botulinum" es una bacteria que se encuentra por lo general en la tierra, pero los expertos de la Universidad de McMaster (Canadá) y la Universidad de Copenhague (Dinamarca) han concluido en el informe que se presentará esta semana que "no se filtró al cadáver de Neruda desde dentro o alrededor de su ataúd", sino que ya lo tenía antes de morir.

La incógnita que sigue quedando pendiente es cómo y quién introdujo la toxina botulínica en el cuerpo del poeta. "Se encontró la bala mortal de Neruda, que la tenía en su cuerpo. ¿Quién la disparo? Eso se verá próximamente, pero no cabe duda que a Neruda lo mataron. Intervención directamente de terceros", ha insitido Rodolfo Reyes. Por ahora, solo el sobrino de Neruda ha dado detalles sobre los resultados de los informes realizados por el panel de expertos. Está previsto que se hagan públicos este miércoles 15 de febrero, aunque los plazos han sido pospuestos ya dos veces en lo que va de mes.