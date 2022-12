'Avatar 2: El sentido del agua' es una de las películas más esperadas desde el estreno de su primera parte, 2009. Tras más de una década de espera, parece que ya podremos ver la segunda parte narrada en Pandora. Estos doce años de espera no han sido para crear expectativas en torno a una estrategia de marketing, realmente se ha debido a un largo y complicado profeso de creación.

Aunque James Cameron ya tenga en mente grabar hasta 'Avatar 5', hubo un momento en el que no supo continuar con el guion. De hecho, el guion completo de una secuela terminó en la basura. No obstante, a partir de ahí, se creó el proyecto que ser verá en la gran pantalla a partir del 16 de diciembre.

Tantos años de trabajo se deben a todo los que conlleva la producción de esta ficción. No obstante, la primera necestió un mayor trabajo porque Cameron empezó desde cero a la hora de crear. Antes de empezar a grabar, tuvieron que concretar cómo serían los personajes, el color de los na'vi, su característico idioma... Este es todo el trabajo y las curiosidades que 'Avatar' esconde:

Por qué los na'vi son azules

'Avatar' se caracteriza por estar protagonizada por personajes de color azul. De hecho, el color de los na'vi fue elegido a conciencia por James Cameron. El director apunta que el color azul no estaba muy extendido entre otros personajes de películas. "El verde estaba cogido, hay unalarga historia de alienígenas verdes. Además de Hulk. Y los colores de los humanos, rosas y marrones, no son de aliens. Bob Esponja era amarillo", enumeraba en una entrevista para 'Empire'.

"Quedaban el azul y el morado. El morado es mi color favorito, pero pensé que podríamos utilizarlo como uno de nuestros colores principales de bioluminiscencia, y así lo hicimos, asociándolo con Eywa y con cualquier cosa sagrada para los na'vi", explica Cameron al respecto, haciendo referencia a que decidieron emplear el azul a los personajes para dar una mayor importancia al morado en sus escenas, al ser también su color favorito.

No obstante, su madre también tuvo mucho que ver en esta decisión: "Mi madre me contó un sueño en el que había una mujer azul de tres metros de altura con seis pechos. Lo de los seis pechos no quedaba tan bien como parece, además de que estropearía la calificación. Así que, en fin... azul".

Gollum como inspiración

James Cameron decidió hacer 'Avatar' al ver a Gollum en 'El Señor de los Anillos', ya que se quedó encandilado con la tecnología CGI que habían utilizado. De esta manera, se dio cuenta que la tecnología había avanzado lo suficiente como para poder llevar su historia a la pantalla, tal y cual la tenía pensada en su imaginación.









Su idea comenzó en 1995

De hecho, fue el 1995 cuando Cameron empezó a diseñar a los na'vi utilizando la tecnología CG, pero lo paralizó al no ser esta tecnología suficiente para alcanzar el objetivo que tenía en mente. Es por esto por lo que retrasó la creación de su proyecto hasta que la tecnología avanzase lo suficiente como para dar vida a sus protagonistas. Fue por esto por lo que Cameron se negó a utilizar maquillaje para crear a los habitantes de Pandora, dado que eso no le permitía modificar el tamaño corporal ni los rasgos faciales como él quería.

No fue hasta 2005 cuando pudieron reactivar la creación de los Na'vi, cuando el equipo logró desarrollar un nuevo sistema de “captura de actuación facial basado en imágenes”. De esta manera, lograton filmar cada uno de los gestos faciles de los acotres con tan solo una cámara que se enganchaba a la cabeza.









En lenguaje de los Na'vi

El lenguaje de los Na’vi fue creado desde cero. Para ello, el director contó con el trabajo de el lingüista Paul Frommer. La idea de Cameron era que fuera fácil de pronunciar, pero no se pareciese a ningún lenguaje del ser humano. Para ello, el cineasta también reprodujo los diferentes tipos de sonidos que se imaginaba en el pueblo de Pandora.

Luego, trabajaron sobre las propiedades estructurales del idioma, las reglas de pronunciación y cómo se construían las palabras. De esto salió un idioma con más de mil palabras y una gramática específica que los actores tuvieron que aprender. Para facilitar este aprendizaje, el reparto trabajó codo con coco con la entrenadora de dialectos Carla Meyer. El éxito fue tal que muchos fans de la película crearon foros para poder aprender el idioma ficticio.









Entrenamiento fuera de cámaras

Para que las actuaciones fueran los más realistas posibles, Cameron llevo a todo el equipo, incluido el reparto, a Hawaii para enfrentarse a la naturaleza ellos mismos antes de hacerlo de forma ficticia. Allí pasaron unos días entre bosques y junglas. De hecho, se adaptaron al entorno para sobrevivir e incluso pescaron e hicieron fogatas. De esta manera, les saldría de forma natural el moverse entre la selva encarnando a sus personajes. Además, Zoe Saldana se vistió de guerrera para adentrarse todavía más en su personaje.

!Tuvimos que vivir sin tecnología sofisticada, sin demasiados artículos ni comodidades. Estuve prácticamente desnuda por tres días, cavando y trepando, y embarrada de pies a cabeza. Me faltaban artículos esenciales, solía decir 'no puedo con esto', y Jim me respondía 'vamos, Neytiri, ¡aguántate!'", recuerda Saldana, quien da vida a Neytiri en el film.









Los animales de Pandora

Para lograr la esencia del mundo ficticio en cuanto a animales se refiere, Cameron echó mano de otra mítica película de ciencia ficción. La mayoría de los ruidos de animales son reciclados de los dinosaturios de Parque jurásico (1993), concretamente del T-Rex y los Raptors.

Banda sonora

El talento que está detrás de la banda sonora de 'Avatar' es James Horner. El compositor fue elegido por haber sido el creador de dos de las bandas sonoras más reconocidas de la historia del cine: 'Alien' y 'Titanic', por lo que no era la primera vez que trabajaba con Cameron. Sin embargo, el compositor reconoció que esta última había sido el mayor reto de toda su carrera. De hecho, trabajó cada día durante un año y media, de 4 de la mañana a 22:00 horas de la noche.

Escenario de Pandora

Muchos de los escenarios que se pueden ver en la película se grabaron en el Golfo de México. A pesar de ello, luego fueron recreados con pantallas fotorrealistas CGI, de tal manera que menos de la mitad de la película tiene escenas reales.

Por otro lado, muchas de las montañas que aparecen en la película se inspiraron en las montañas del parque nacional de China, Zhangjiajie, concretamente para diseñar las montañas flotantes de Pandora.





Incluso una de las montañas fue llamada Avatar Hallelujah Mountain en honor a la cinta.