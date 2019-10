Chikos del Maíz: "Antes era amigo, ahora no simpatizamos mucho con Errejón"

Javier Herrero.

Los Chikos del Maíz, el declarado grupo favorito de Pablo Iglesias, vuelve al mercado "sin casarse con nadie", con un arsenal de versos hiperconectados con la realidad que igual piden "guillotina" para "Cayetana" que arremeten contra lo de Manuela Carmena por oler "más a régimen que a magdalenas".

"También hay alguna crítica a Podemos, pero no tantas como a la derecha", reconocen. Imposible no preguntar entonces por los ataques contra Íñigo Errejón: "Antes había sintonía y amistad, pero ahora no es que simpaticemos mucho", constatan tras llamarlo "vendido al millonario" en uno de sus nuevos temas.

En su entrevista con Efe, aún tienen más balas listas para el político "con cara de bonachón". "El suyo es un partido sin programa y con el único propósito de que el PSOE pueda gobernar sin demasiadas peticiones", opina Toni el Sucio, puntal de esta formación de hip hop junto a Nega.

Tras su paso por Riot Propaganda, el supergrupo que incluía también a miembros de Habeas Corpus, quisieron darle continuidad a "Trap Mirror" (2016) con un disco muy conectado con la realidad. Hallaron "Comanchería" (Boa Música), título que alude a la película del mismo nombre y que "tiene que ver con el momento político y con la España vacía y la falta de oportunidades".

"Parece que con la edad vamos a calmarnos, porque llevamos 14 años con el grupo y ya no tenemos 20, pero esta es nuestra manera de ser, no casarnos con nadie, aunque eso nos pueda acarrear problemas y haya medios que ni se hagan eco del disco", afirman, una opinión que condensan en otro de sus nuevos versos: "Mi lengua viperina es mi condena".

En ese sentido, tampoco se callan a la hora de reclamar que, tras la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, "lo que falta es sacar el fascismo sociológico de las instituciones". Matizan además que el éxito real de esta historia habría sido "que no hubiese estado enterrado allí 40 años y que encima hubiese partidos en contra" de que cambiaran de ubicación su sepulcro.

"Con la ultraderecha hay que andar con cuidado. En las elecciones se demostró que no había tanto simpatizante, pero no es lógico que en lugares como Murcia, Andalucía o Madrid se les acepte dentro del gobierno o ciertas ideas suyas para no perder votos", lamenta ante un tema del disco titulado "No pasarán".

En opinión del rapero, existe alguien más culpable que el resto si la izquierda no ha logrado gobernar. "El que optaba a presidente y decidió no ir adelante, no sé si por presiones de la OCDE, del establishment o de lo que sea", comenta.

En el aspecto puramente musical, "Comanchería" destaca por huir de las fórmulas manidas y combinar los cortes clásicos con un tema más latino junto a Ana Tijoux, otro de poso más country que da nombre al disco y uno más acústico junto a David, vocalista de La M.O.D.A. Pero ni siquiera en este apartado se casan con cualquiera.

"El término música urbana se está haciendo demasiado amplio, como si todo videoclip que se rueda en la calle lo fuera, cuando para nosotros mucho de lo que se hace ahora es pachanga veraniega", sentencia.

El tour del disco echará a rodar en noviembre: el 1 en Valladolid (sala Blanca), el día 2 en Guadalajara (sala Óxido), el 8 en Murcia (Garage Beat Club), el 9 en Granada (sala El Tren), el 15 en Vitoria (Jimmy Jazz), el 16 en Zaragoza (Teatro de las Esquinas), el 28 en Vigo (sala Rouge) y el 29 en Santiago de Compostela (Capitol).

Además pasarán por ciudades como Sevilla (13 de diciembre, sala Custom), Alicante (21 de diciembre, sala The One), Barcelona (22 de febrero, Apolo), Madrid (29 de febrero, La Riviera) y Valencia (7 de marzo, Sala Moon).