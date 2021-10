Carmen Sevilla cumple años: el motivo que le obligó a fichar por Telecinco y su actual estado de salud

De vez en cuando en la prensa rosa surge la pregunta ¿qué pasa con Carmen Sevilla? ¿Cómo está? ¿Cuál es su estado de salud? La última vez que se la dio por muerta fue hace, justo, un año, en octubre de 2020, poruna confusión con un tuit de un famoso periodista deportivo del que se hicieron eco algunas agencias. La familia, su hijo Augusto, -que no alimenta noticias respecto a la salud de la que fuera la novia de España y una de las mujeres más guapa del mundo en los años 60 del siglo pasado-, tuvo que salir a desmentir la información.

Augusto Algueró junior lamentaba que se hubiera publicado algo así sin tenerlo confirmado y de paso informaba de que no había cambios en el estado de salud de su madre, ingresada en una residencia especializada en enfermos de Alzhéimer desde 2015: "Ella está bien de salud, pero con lo que supone encontrarse en una fase severa del Alzheimer. Tiene una salud excepcional, con un ritmo cardiovascular perfecto, una circulación sanguínea buena, no fumaba, cuidaba su alimentación. En este sentido, su salud es muy buena. (...) Ya no conoce a nadie. Tampoco se conoce a ella misma. Además, físicamente es una mujer de 90 años" (Augusto Algueró a la revista 'Semana' en el 90 cumpleaños de su madre).





Como todos los hijos de enfermos de Alzhéimer, Augusto Algueró, ha sufrido el deterioro físico y cognitivo de su madre, algo difícil de superar, "ahora me encuentro bien. Después de tantos años uno ya se hace a la idea de la situación de su madre. Ha sido muy duro. Con el tiempo tu cabeza acepta la situación", reconocía en la misma entrevista.

El hijo de la actriz, cantante, bailarina y presentadora vive pendiente de su madre, a la que visita todas las semanas, y tranquilo al saber que la residencia está muy bien cuidada.

Belleza, simpatía e ingenuidad que enamoraron a Charlton Heston

Con tan solo 17 años, María del Carmen García Galisteo, conocida como Carmen Sevilla, debutó en el cine con un papel en "Serenata Española". No era lo primero que hacía, a los 13 años ya formaba parte de la compañía de Estrellita Castro (para la que componían coplas el abuelo y el padre de Carmen) y actuaba en el espectáculo "Rapsodia española".

Fueron los inicios de una carrera con más de 70 películas: "Jalisco canta en Sevilla" junto a Jorge Negrete, "Violetas imperiales" con Luis Mariano -la química entre ellos, que atravesaba la pantalla, les llevó a repetir en "El sueño de Andalucía" y "La bella de Cádiz"-; en "El balcón de la luna" actuaría, por primera vez, junto a Lola Flores y Paquita Rico a las que se conocería como "las tres Marías" en la década de los 60.

En los años 70 participa en coproducciones americanas y europeas. Son los años en los que su belleza era tan espectacular que enamoró a Charlton Heston, a Marlon Brando, a Frank Sinatra, a Jorge Negrete, a Cantinflas.

En el camino encontramos muchos rodajes en España: "Enseñar a un sivergüenza", "No es bueno que el hombre esté solo", "La loba y la paloma", "El techo de cristal", "Embrujo de amor"...





Los celos y las infidelidades de Algueró hicieron fracasar su matrimonio

El 23 de febrero de 1961 no cabía ni un alfiler en los alrededores de la Basílica del Pilar en Zaragoza. 300.000 personas se agolpaban en la plaza y los alrededores para ver vestida de blanco, a la que era la novia de España (fue la boda de la década y de mucho tiempo, para que luego se pongan de ejemplo las bodas de Lolita o de la Pantoja con Paquirri).





A las doce del mediodía de aquel 23 de febrero- jueves-, Carmen daba el sí quiero al compositor Augusto Algueró (que triunfaba con sus melodías y composiciones para publicidad y con bandas sonoras de películas y canciones como 'Penélope' para Serrat, 'Te quiero, te quiero' que cantaba Carmen, 'Noelia' que hizo universalNino Bravo, o 'Estando contigo' que representó a España en el Festival de Eurovisión con Conchita Bautista el mismo año de la boda 1961).

Manuel Pertegaz ( que firmó el vestido de novia de la Reina Letizia el 22 de mayo de 2004), diseñó para la "novia de España" un modelo de raso y capas de tul que despertaron la admiración de las casaderas de la época. Para sujetar el velo, Carmen llevaba una diadema de diamantes y no pasó desapercibido el color de laca de uñas que la novia eligió para tan señalado día por su intenso brillo.





Carmen irradiaba belleza, simpatía e ingenuidad. El vivieron felices y comieron perdices no se puede aplicar a este matrimonio. Augusto Algueró le dio a Carmen su tesoro más preciado, su hijo Augusto, pero también le amargó con muchos disgustos.

El compositor era tan celoso que llegó a cronometrar la duración de los besos que Carmen se daba con los galanes en sus películas. Tales eran los recelos que Carmen decidió acabar con su matrimonio en 1974 y, pese a sus fuerten convicciones religiosas, se separó de Augusto.

Vicente Patuel, el amor de su vida, la llevó a Extremadura con las ovejitas

Sin embargo, fue su segundo marido, Vicente Patuel, quien le ayudó a olvidar el sufrimiento que le había ocasionado Algueró con sus infidelidades y sus celos, el que la apartó del cine.

Carmen Sevilla con su segundo marido Vicente Patuel





Carmen y Vicente se habían conocido en el teatro. Tras terminar una de las funciones de la obra que interpretaba la actriz, el empresario acudió a felicitarla al camerino y pedirle una foto. Y ahí estaba cupido para hacer brotar el amor entre ambos.

La pareja contrajo matrimonio en 1985, después de que Carmen consiguiera el divorcio de Algueró y se fueron a vivir a la finca de Badajoz de Patuel. Tal era el amor de Carmen por Vicente (decía de él que era el amor de su vida) que lo dejó todo, el cine, la televisión, el teatro y se puso a criar y cuidar ovejas en Herrera del Duque.

Adiós a la farándula, pese a contar con el favor del público, hasta que una grave crisis económica (que llevó al empresario prácticamente a la ruina), la obligó aceptar presentar el Telecupón en Telecinco, donde, de nuevo, brilló por su ingenuidad y simpatía, como aquel día en el que toda España vio que presentaba en zapatillas de andar por casa.

Pero la felicidad no podía ser completa y la tristeza volvía a la vida de Carmen el 24 de abril del año 2000. Vicente Patuel fallecía de un infarto a los 68 años.

'Cine de Barrio', el principio del fin

La muerte repentina de Vicente Patuel dejó a Carmen "triste y sola". Se sumió en una tristeza tan profunda que había días que ni siquiera se levantaba de la cama. Sus amigos la convencieron para que volviera a Madrid y Paco Quintanar, director de "Cine de Barrio" le ofreció presentar el programa famoso por proyectar cine español los sábados en TVE.

Todo iba bien hasta que Alzhéimer empezó a hacerse visible delante de las cámaras. El 14 de diciembre de 2010 grabó el que sería su último programa, pasándole el testigo a otra grande como Concha Velasco.

Desde entonces, Carmen Sevilla, la novia de España, la que fuera una de las mujeres más bellas del mundo, comenzó a olvidar.