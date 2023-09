Carmen Machi y Karra Elejalde, "un matrimonio" que se vuelve a reunir en "La voz del sol"

Silvia García Herráez

Nueve años después de que conformaran una peculiar pareja en "Ocho apellidos vascos" Karra Elejalde y Carmen Machi vuelven a trabajar juntos en "La voz del sol" y demuestran que tienen "esa amistad sin respeto" que hace que parezcan un matrimonio de verdad.

Así lo asegura Elejalde entre risas en una entrevista con EFE, mientras que Machi pide a los cineastas futuros que les sigan ofreciendo papeles de pareja porque se les da "muy bien".

Ahora interpretan a una pareja de exiliados que deben enfrentarse a su pasado en la ópera prima de la guionista y productora estadounidense Carol Polakoff, que llega a los cines el próximo viernes y está basada en el libro "Speak Sunlight", de Alan Jolis (Nueva York, 1953- Suecia, 1999), que narra la experiencia que vivió cuando viajó a España con 10 años.

La actriz madrileña califica de "fabulosa" la novela por su "precioso homenaje a España y a dos personas que no pertenecen directamente a tu familia".

Ambientada en plena dictadura franquista, en 1965, Machi y Elejalde se meten en la piel de Maruja y Manolo, una pareja que se ve obligada a exiliarse a París después de la Guerra Civil. Allí trabajan para una familia de diplomáticos estadounidenses pero ella descubre que le queda poco tiempo de vida y decide volver a España para arreglar algunos asuntos del pasado.

En ese viaje a Pamplona, y a sus orígenes, deciden llevarse a Alan (Matteo Artuñedo), el hijo adolescente de los diplomáticos y al que han criado como si fuera el suyo propio, para asegurarse de que el joven crecerá para ser un buen hombre.

"Puedes huir de tu país, pero no puedes huir de tu pasado -afirma Elejalde-. Nosotros nos vamos a París, y yo no tengo ninguna necesidad de volver a España, vuelvo porque se le mete en la cabeza a Maruja y yo, cegado de amor, voy donde diga ella. Pero mi pasado me come de vergüenza por el ser el único superviviente de todo un grupo de maquis", agrega.

La historia de dos exiliados marcados por la Guerra Civil le abre los ojos a Alan sobre lo que pasa en el mundo.

"Mi personaje llega a España con una mentalidad y se va con otra distinta, porque él en París está acostumbrado al mundo aristócrata. Y llegar a una realidad diferente, ver a Maruja y Manolo pasarlo mal y sufriendo, le impacta mucho y es lo que le hace tener ese choque con la realidad", apunta Artuñedo.

Polakoff llevaba veinticuatro años tratando de poner en pie esta película que pasó por varias versiones.

"Se iba a hacer primero en inglés e iba a ser otro director el encargado de hacerlo. Pero, cuanto más me metí en el proyecto, sentí que debía dirigirlo yo, que le debía algo a Alan, que le había hecho esa promesa. Así que me aventuré a dirigirla y hacerlo en español sin hablarlo ni entenderlo", señala.

Para Elejalde, el que la directora no supiera hablar español le supuso un "hándicap" puesto que a él el trato actor-director le gusta que sea "más cercano" a la hora de entenderse y explicar cómo van a ir las tomas. "Por lo demás todo fue perfecto, se nota que Carol ha puesto todo su corazón en el proyecto", argumenta.

En esta línea Machi añade que se notaba en cada plano cómo estaba homenajeando a su amigo y eso era algo "precioso". "Es una película que tiene una carga emocional importantísima para ella, y a pesar de las trabas se la veía feliz y eso era muy contagioso para el equipo", recuerda.

La directora supo desde el principio que las interpretaciones de Elejalde, Machi y Artuñedo eran "decisivas" para la película. "No se puedo hacer hace 24 años porque Matteo no había nacido", dice entre risas elogiando el trabajo del joven actor.