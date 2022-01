Carlos Núñez, las Tanxugueiras y un peregrino abren la puerta al Xacobeo 2022

Ana Martínez

Pistoletazo de salida al segundo Xacobeo. La Puerta Santa ha vuelto a ser protagonista, pero no por su apertura, pues eso ya ocurrió en diciembre de 2020. Sí se ha iluminado, en una ceremonia de luz, color y música conducida por el gaiteiro Carlos Núñez para recordar que el jubileo continúa 365 días.

La gala 'Camiña a Galicia. Feliz Xacobeo 2022' comenzó en la plaza de la Quintana con fragmentos del vídeo 'Comeza o Xacobeo 2021-2022', desde diferentes lugares del planeta, como Japón, Australia, Miami, Venezuela, Argentina o Alaska.

A continuación, el solemne maestro Núñez ha estado acompañado del artista Xabier Díaz, que ha recordado la hermosa y querida tradición gallega de despedir el año cantando, de puerta en puerta y de lugar en lugar.

Es por ello que la pieza elegida para que ambos compartiesen ha sido 'Anonovo e a Costa de Galicia'.

Carlos Núñez ha presentado a sus acompañantes, entre ellos su hermano Xurxo, el maestro gallego de las cuerdas Pancho Álvarez, la violinista Antía Ameixeiras y John Entwistle, bailarín de The Chieftains.

El conductor del acto se ha emocionado al recordar al fallecido Paddy Moloney, líder y fundador del grupo irlandés y ganador de seis Grammys. Falleció en Dublín, a los 83 años, según Carlos Núñez de tristeza por haber pasado más de dos meses sin tocar.

Sobre la fachada de la Catedral, se proyectaron vídeos de conciertos de The Chieftains con la Orquesta Sinfónica de Galicia, en el Año Santo de 2010, y otra grabación del Xacobeo de 2004. El pasado se ha enlazado con el presente. Y han sonado la 'Alborada de Veiga' y la 'Muiñeira de Chantada'.

Carlos Núñez ha deseado que el año próximo sea posible celebrar otro concierto "como aquellos, maravillosos" y ha invitado a compartir con el mundo las tradiciones gallegas: "Que venga mucha gente a visitarnos, a descubrir esta maravilla".

Como colofón, no podían faltar Aida Tarrío y Sabela y Olaia Maneiro, o lo que es lo mismo, 'Tanxugueiras', pandereteiras a las que se han dirigido como ganadoras vayan o no a Eurovisión.

"Para los gallegos, han ganado". La sensación es compartida por ellas, pero por llegar a donde han llegado.

También ha actuado la banda de gaitas de Pontevedra.

Y sonoros han sido los aplausos que ha desatado la recreación de la historia de un peregrino, Santiago, proyectada en el lateral de la seo en el que está la Puerta Santa. Incluso ha habido un simulacro de una nueva apertura, a modo de transición.

"Buenas noches. Soy Santiago. No, no soy el Apóstol. Soy un peregrino que viene todos los años santos, tantos que ya ni me acuerdo".

Así ha sido la carta de presentación de un romero que ha cruzado la Puerta Santa, "algo que no se puede describir fácilmente". Hacer el Camino y llegar a Santiago es "algo más que una aventura".

Santiago ha mostrado las diferentes rutas que ha completado y se ha separado para dejar ver el funcionamiento del botafumeiro.

"Y aquí llegamos al final del Camino. O puede que sea un nuevo comienzo. Ya me voy. Pero algo del camino viene conmigo", se ha despedido.

El público ha estado sentado en sillas y se han cumplido todos los protocolos dictados por las autoridades sanitarias.