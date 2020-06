Carlos Jean se reinventa y viaja por todo el mundo en confinamiento para crear su videoclip

Wild World es el título del nuevo single de Carlos Jean que estará disponible en todas las plataformas desde el 15 de junio. Nos presenta un tema idóneo para el momento que estamos viviendo porque busca concebir el verano de una manera distinta. Recuerda a las canciones casi originarias del artista como “Give me the seventies” o “Mr. Dabada” por su peculiaridad a la hora de afrontar el mundo mainstream y lleno de alegría y optimismo porque como el propio Carlos Jean señala sobre este verano: “no es que no vayamos a poder bailar, sino que vamos a tener más espacio para hacerlo”.

El lanzamiento de este nuevo tema surge como fruto de la situación que están viviendo los artistas. Proyectos, giras y conciertos cancelados de manera inesperada provocan en el músico gallego la necesidad de componer una canción que transmita algo más que buen rollo. Y es quees un tema que añora el mundo de los abrazos, de salir a la calle y enaltecer el valor de, sencillamente, estar.

Además, lo peculiar de su proceso creativo en este caso ha sido que se propuso rodar un videoclip que estuviera a la altura de la canción y su mensaje. Con solo un ordenador, doscámaras, un croma de tela en el patio interior de su casa y cientos de horas de estudio de los programas de diseño, el artista lo ha grabado, editado y montado todo desde su casa en confinamiento sin más ayuda que la de su mujer e hijos.

Después de un mes de confinamiento y gracias a la tecnología ha podido recorrer el mundo entero de manera virtual para grabar un videoclip en el que, además del viaje, hace hincapié en las distintas facetas que contienen su personalidad. WILD WOLRD está disponible en todas las plataformas